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22.09.2021 10:56 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика
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Совместное прошлое все меньше объединяет постсоветские страны

Сегодня интеграция на постсоветском пространстве возможна на экономических основах, но не на ностальгии по...

Сегодня интеграция на постсоветском пространстве возможна на экономических основах, но не на ностальгии по прошлому.

Об этом в интервью «Известиям» заявил заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопросах о проблемах интеграции постсоветских стран в рамках ЕАЭС.

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Он напомнил, что в объединение, в которое входит пять бывших республик СССР, создано всего 7 лет назад.

«Его составляют пять государств, которые еще совсем недавно были частями одной страны, распавшейся в 1991 году. Все эти 30 лет не было унифицированной модели экономического развития, и наши страны выстраивали собственную национальную идентичность. Молодым государствам пришлось учиться осознавать себя независимыми странами, жить самостоятельно и находить свое место в мире. Народы наших стран прошли через испытания, но в результате построили собственную государственность, которой они гордятся и берегут», – сказал Оверчук.

Он обращает внимание, что с момента распада СССР прошло 30 лет, а люди, родившиеся во второй половине 1980-х, в 1991-м еще даже не ходили в школу.

«Сегодня это поколение уже разменивает четвертый десяток и занимает командные высоты в бизнесе, политике и государственном управлении своих стран. Они почти не испытывают ностальгии по отношению к временам СССР, гордятся своими независимыми странами. Более того, уже подросло второе поколение, которое еще в меньшей степени ассоциирует себя с распавшейся страной. Следует учитывать, что общее прошлое, хотя и объединяет нас, но само по себе, в сознании наших партнеров, не является достаточно прагматичным аргументом в пользу интеграции», – отметил вице-премьер.

По его словам, в современных условиях «интеграция возможна только на основе общих экономических интересов, что требует долгой терпеливой работы».

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