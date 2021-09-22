Совместное прошлое все меньше объединяет постсоветские страны

22.09.2021 10:56 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Сегодня интеграция на постсоветском пространстве возможна на экономических основах, но не на ностальгии по прошлому.

Об этом в интервью «Известиям» заявил заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопросах о проблемах интеграции постсоветских стран в рамках ЕАЭС.

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Он напомнил, что в объединение, в которое входит пять бывших республик СССР, создано всего 7 лет назад.

«Его составляют пять государств, которые еще совсем недавно были частями одной страны, распавшейся в 1991 году. Все эти 30 лет не было унифицированной модели экономического развития, и наши страны выстраивали собственную национальную идентичность. Молодым государствам пришлось учиться осознавать себя независимыми странами, жить самостоятельно и находить свое место в мире. Народы наших стран прошли через испытания, но в результате построили собственную государственность, которой они гордятся и берегут», – сказал Оверчук.

Он обращает внимание, что с момента распада СССР прошло 30 лет, а люди, родившиеся во второй половине 1980-х, в 1991-м еще даже не ходили в школу.

«Сегодня это поколение уже разменивает четвертый десяток и занимает командные высоты в бизнесе, политике и государственном управлении своих стран. Они почти не испытывают ностальгии по отношению к временам СССР, гордятся своими независимыми странами. Более того, уже подросло второе поколение, которое еще в меньшей степени ассоциирует себя с распавшейся страной. Следует учитывать, что общее прошлое, хотя и объединяет нас, но само по себе, в сознании наших партнеров, не является достаточно прагматичным аргументом в пользу интеграции», – отметил вице-премьер.

По его словам, в современных условиях «интеграция возможна только на основе общих экономических интересов, что требует долгой терпеливой работы».