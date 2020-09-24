24.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Происшествия, США, Украина
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Совместные с НАТО учения обернулись для Зеленского громким конфузом


Разрекламированный украинской пропагандой американский противотанковый комплекс «Джавелин» из переданной Украине партии отказал прямо во время учений на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области, где присутствовал президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел во время совместных командно-штабных учений Украины и НАТО «Объединенные усилия-2020». В украинском военном командовании произошедшее списывают на «неопытность».

«Джавелин» не сработал, ракета не вылетела. Может быть, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», – объяснил произошедшее руководитель оперативным командованием «Север» Валерий Залужный.

Местный ресурс «Новости-Н» отмечает, что президент Владимир Зеленский покинул учения в плохом настроении, вероятно, из-за ЧП с американским оружием.


Бывший кандидат в мэры Одессы, глава «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров предположил, что «Джавелин» не мог выстрелить, поскольку вместо реальной боевой единицы на Украину прислали макеты.

«Публика потешается, что на полигоне в присутствии Зеленского не выстрелил культовый «Джавелин». Так птичка и не могла вылететь, – ведь в 2019 г. ясно объяснили, что все эти закупленные Порошенко и широко распиаренные ПТРК перевезли в Польшу. Слишком дорогая и опасная игрушка для периферийных сателлитов. А вот, что президенту не сообщили про пустой тубус, – это реальная диверсия», – пишет Азаров в своем блоге.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что Укроборонпром настоятельно рекомендует Киеву отказаться от применения американских «Джавелинов» на передовой и отдать предпочтение отечественным ПТРК: «Установлено, что причиной сбоя в работе «Джавелинов» стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок действия эксплуатации двигателя «закончился, но был продлен специальным решением перед поставками на Украину».

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