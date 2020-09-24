Совместные с НАТО учения обернулись для Зеленского громким конфузом

24.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Разрекламированный украинской пропагандой американский противотанковый комплекс «Джавелин» из переданной Украине партии отказал прямо во время учений на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области, где присутствовал президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел во время совместных командно-штабных учений Украины и НАТО «Объединенные усилия-2020». В украинском военном командовании произошедшее списывают на «неопытность».

«Джавелин» не сработал, ракета не вылетела. Может быть, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», – объяснил произошедшее руководитель оперативным командованием «Север» Валерий Залужный.

Местный ресурс «Новости-Н» отмечает, что президент Владимир Зеленский покинул учения в плохом настроении, вероятно, из-за ЧП с американским оружием.

Бывший кандидат в мэры Одессы, глава «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров предположил, что «Джавелин» не мог выстрелить, поскольку вместо реальной боевой единицы на Украину прислали макеты.

«Публика потешается, что на полигоне в присутствии Зеленского не выстрелил культовый «Джавелин». Так птичка и не могла вылететь, – ведь в 2019 г. ясно объяснили, что все эти закупленные Порошенко и широко распиаренные ПТРК перевезли в Польшу. Слишком дорогая и опасная игрушка для периферийных сателлитов. А вот, что президенту не сообщили про пустой тубус, – это реальная диверсия», – пишет Азаров в своем блоге.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что Укроборонпром настоятельно рекомендует Киеву отказаться от применения американских «Джавелинов» на передовой и отдать предпочтение отечественным ПТРК: «Установлено, что причиной сбоя в работе «Джавелинов» стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок действия эксплуатации двигателя «закончился, но был продлен специальным решением перед поставками на Украину».