Совместные учения десантников проходят одновременно в России и Белоруссии

15.03.2021, Москва, Елена Острякова

Подготовка сводного российско-белорусского миротворческого подразделения к совместному тактическому учению прошла на полигоне Поливно в Ульяновской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Личный состав отработал вопросы погрузки и десантирования посадочным способом из вертолетов, тактики действий на площадке приземления, а также действий личного состава в качестве мобильного резерва при перемещении на вертолетах в назначенные районы», – говорится в сообщении.

Активная фаза совместного тактического учения пройдет на полигоне Поливно с 16 по 19 марта. Участие примут свыше 500 военнослужащих из 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ России и 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В мероприятии будет задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, а также вертолеты армейской авиации.

В то же время около 90 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ прибыли в Белоруссию для участия в батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады.

Учение пройдет с 15 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» в Беларуси.

«К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно», – сказал заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.