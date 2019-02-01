Просмотров:
Совпадение? Не думаю! Накануне выборов «Азов» возвращают на фронт
Украинский нацбат «Азов», вошедший впоследствии в состав Нацгвардии МВД Украины, получил приказ вернуть свои подразделения в зону «ООС».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Об этом сообщается на официальном сайте «Азова», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования. Этот случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на «нуле», и мы гордимся, что этим подразделением является «Азов»», – говорится в сообщении.
Метки: "Азов", Война на Донбассе
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.