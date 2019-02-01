Совпадение? Не думаю! Накануне выборов «Азов» возвращают на фронт

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский нацбат «Азов», вошедший впоследствии в состав Нацгвардии МВД Украины, получил приказ вернуть свои подразделения в зону «ООС».

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Об этом сообщается на официальном сайте «Азова», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования. Этот случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на «нуле», и мы гордимся, что этим подразделением является «Азов»», – говорится в сообщении.