28.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Местная власть, Общество, Украина
Просмотров:

Совпадение? После введения военного положения запретили ночную торговлю алкоголем

В Сумах местная власть запретила ночную торговлю алкоголем, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание “Панорама”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сумской городской совет в среду, 28 ноября, одобрил запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и киосках с 22:00 до 7:00. За проголосовали 35 из 36 присутствующих депутатов.

Теперь купить алкогольные напитки можно будет только с 7:00 до 22:00. Запрет не распространяется на рестораны.

Запрет распространяется на пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки, а также столовые вина. Вместе с тем, запрет не касается заведений ресторанного хозяйства – ресторанов, кафе, баров и кафетериев.

Сообщается, что решение вступит в силу после обнародования в официальном Вестнике Сумского горсовета.

Одновременно, во исполнение указа Петра Порошенко о введении в области военного положения, в городе создан Совет Обороны и развернуты блокпосты, о чем уже ранее сообщал “ПолитНавигатор”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть