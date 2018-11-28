Совпадение? После введения военного положения запретили ночную торговлю алкоголем

28.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Сумах местная власть запретила ночную торговлю алкоголем, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание “Панорама”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сумской городской совет в среду, 28 ноября, одобрил запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и киосках с 22:00 до 7:00. За проголосовали 35 из 36 присутствующих депутатов.

Теперь купить алкогольные напитки можно будет только с 7:00 до 22:00. Запрет не распространяется на рестораны.

Запрет распространяется на пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки, а также столовые вина. Вместе с тем, запрет не касается заведений ресторанного хозяйства – ресторанов, кафе, баров и кафетериев.

Сообщается, что решение вступит в силу после обнародования в официальном Вестнике Сумского горсовета.

Одновременно, во исполнение указа Петра Порошенко о введении в области военного положения, в городе создан Совет Обороны и развернуты блокпосты, о чем уже ранее сообщал “ПолитНавигатор”.