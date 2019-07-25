Совпадение? В день захвата танкера глава погранцов Украины отчитался перед США

25.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Главная заслуга в операции по захвату российского танкера возле Измаила принадлежит государственной пограничной службе Украины, говорится в сообщении украинского МВД.

«Блестящая реакция наших пограничников, и российский танкер никуда уже не идет! Пограничники зафиксировали танкер РФ, что блокировал движение украинских кораблей в Керченском проливе. Танкер… был идентифицирован как уже известный танкер Neyma… Всю необходимую и полученную информацию пограничники передали военной прокуратуре, которая ведет это дело», – рассказали о ходе событий в ведомстве Арсена Авакова.

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Интересно, что сегодня, в день захвата танкера, состоялась встреча главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко с руководителем отдела по правоохранительным вопросам посольства США на Украине Стефани Холмс.

«Сотрудничество Госпогранслужбы и Отдела по правоохранительным вопросам посольства США традиционно отличается высоким уровнем взаимодействия и взаимопонимания сторон», – отметил Сергей Дейнеко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтверждал, что провокация ВМСУ с попыткой прорыва катерами Керченского пролива осуществлялась Киевом в тесном взаимодействии с США.