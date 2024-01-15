Современная Европа безнадёжно больна идеями расизма – аналитик из США

Константин Серпилин.  
15.01.2024 17:19
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Несмотря на болезненный исторический опыт, европейские государства по-прежнему больны нацистскими идеями превосходства своей расы над остальными.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на болезненный исторический опыт, европейские государства по-прежнему больны нацистскими идеями превосходства своей расы...

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«Много слов о том, что мы собираемся поддержать Украину. И всё же, среди гражданского населения Европы растёт оппозиция. Это уже наблюдается в Германии, Венгрии. В Румынии она будет только усиливаться.

Я не понимаю их одержимости Россией. Не похоже, чтобы Россия активно подрывала их позиции в течение многих лет. Наоборот, именно Запад занимался подрывной деятельностью и вмешательством в дела России. Все попытки России примириться и присоединиться к Европе, были отвергнуты», – сказал Джонсон.

«И отчасти это расизм. Европейцы думают, что они выше славян, что русские – недочеловеки. Знаешь, в глубине души они всё ещё верят в это, и это неправильно. И это приведёт к концу Европы», – добавил аналитик.

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