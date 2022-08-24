«Современная Россия становится хранительницей высокой европейской культуры» – Ваджра

Американский политикум планомерно искореняет традиционные взгляды на жизнь в сегодняшней Европе, добиваясь через господствующие политические элиты одичания коренного населения, которое уже во многом видит спасение только в традиционной России.

Об этом в эфире «СМЕРШ. Крымский фронт» высказался историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Откатиться Европе в архаику несложно. Слёт этой всей культуры утонченной – тоже не проблема. Европейские власти, господствующая элита, прилагают максимальные усилия для того, чтобы основная часть населения одичала. Поэтому ничему не удивляюсь. Единственное, на мой взгляд, нужно будет готовиться к приему коренных европейцев сюда к нам. С учетом тех тенденций, которые сейчас раскручиваются в той же Европе, такое ощущение, что через какое-то время, традиционные европейцы, которые привыкли к той Европе, которая сейчас умирает у нас на глазах, – они к нам побегут. Мы сейчас остаемся хранителями европейской культуры. Мы ее по крупицам собираем. В то время, как они занимаются отменой всего, всей их культуры европейской, мы ее по крупицам собираем, храним и получаем от нее удовольствие. Именно от культуры высокого стиля. Поэтому, не исключаю, что когда там произойдет одичание, европейские элиты по указке американцев сами разрушат европейскую экономику, социальную сферу, то значительная часть традиционных, «белых» европейцев побежит к нам. К этому нужно готовиться. Я уже не раз такое видел, это как тоненькие ручейки», – отметил он.

«Обратите внимание, даже «староверы» сейчас возвращаются в Россию. Это сильный фактор, который свидетельствуют о процессах, которые сейчас происходят и в России, и на Западе. «Староверы» возвращаются!», – заключил Ваджра.