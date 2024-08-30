В Германии наблюдается несколько опасных тенденций – от снижения помощи Киеву, до налаживания коммуникаций с РФ. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат-русофоб Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас это может иметь фатальные последствия. Двусторонняя помощь, которой немцы гордились, что мы вторые после Америки, наше правительство наконец делает правильные вещи, поддерживает Украину, войдёт в историю, а сейчас оно снова может быть поставлено с ног на голову. Рейтинг трёх правительственных партий снижается, они не знают, как с этим быть, и они вынуждены (и это ошибка) играть по правилам радикальных партий, которые определяют повестку дня в Восточной Германии. Они пытаются подыгрывать, отбить голоса свои за наш счёт. Это будет означать, что Украина будет от этого страдать, и нас снова откинут назад», – сказал Мельник.

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Он раскритиковал обмен с РФ, по которому Москве передали офицера ФСБ Вадима Красикова.

«Это было ошибкой. Таким образом, Германия открыла ящик Пандоры и укрепила позиции Путина. Он сейчас может сколько угодно набирать новых заложников и быть уверенным, что он договорится и освободит кого бы то ни было. …Немцы гордятся, что мы смогли наконец разрулить и освободить граждан Германии и показать, что с Путиным можно договариваться. Это тоже опасная линия, потому что до последнего времени немецкая элита самоустранилась от процесса любых дипломатических шагов. Если в первый год войны Шольц звонил Путину, была какая-то коммуникация, то потом это всё остановилось. Зачем звонить, если это ничего не даст. А здесь они увидели – нормально, можно договариваться, оказывается. Это обоюдоострый меч, ты не знаешь, на пользу это или нет. Но прецедент довольно опасный», – сокрушался посол.