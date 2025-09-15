«Совсем обнаглели – пора запрещать» – в Германии оппозиционной партии ставят в вину успехи на выборах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Германии вновь хотят запретить оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), потому что она набрала 16,5 % голосов на выборах в Вестфалии, увеличив свой результат в 3 раза. Это особенно «тревожно», поскольку Вестфалия – западная земля, где ранее АдГ не имела поддержки.

Об этом бывший посол Германии в Польше Рольф Никель заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Германии сейчас идут споры о том, следует ли запретить АдГ. Наше национальное управление по защите конституции квалифицировало АдГ как крайне правую партию. И это подтвердилось. Поэтому сейчас идут споры о том, можно ли запретить эту партию. Но в конечном счете это политический вопрос. Центристские партии, которые являются основой ФРГ, должны действовать и проводить политику, которая не даст им ослабнуть. Но это очень сложно, потому что они (АдГ) уже набрали силу», – сказал Никель.

Он прогнозирует, что АдГ выиграет в следующем году местные выборы в Саксонии, которая расположена в Восточной Германии.