«Совсем скоро»: ВСУ готовятся спустить «гончих ада» – генерал Петреус

Елена Острякова.  
28.08.2024 18:18
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Терроризм, Украина


США развернут на Украине масштабные отверточные производства оружия после окончания конфликта с Россией.

Об этом в интервью блогеру Доминику Преси заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США развернут на Украине масштабные отверточные производства оружия после окончания конфликта с Россией. Об...

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«Когда пушки на Украине действительно замолчат, я думаю, что Украина станет военной производственной державой, которая продемонстрирует гораздо большую гибкость, чем наша собственная система», – рассуждал Петреус.

Он рассыпался в комплиментах украинцам, научившихся быстро производить фпв-беспилотники-камикадзе, которые они якобы тысячами сбрасывают на российские войска. По словам Петреуса, цель Украины состоит в том, чтобы производить один миллион беспилотников в год. Причем не только летательных, но и наземных.

«Вот-вот они спустят с цепи гончих ада — роботизированных собак, которые добавят еще одно измерение в эту битву», – сказал Петреус.

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