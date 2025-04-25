Совсем скоро Зе-власти будет нечем платить зарплаты ВСУшникам

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Украинскому бюджету уже не хватает сотен миллиардов гривен для выплат зарплат военным.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому бюджету уже не хватает сотен миллиардов гривен для выплат зарплат военным. Об этом...

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«В этом году ситуация с бюджетом еще хуже. Если в прошлом это была середина года, то сейчас начали об этом говорить уже в марте, о том, что, минимум, 200 миллиардов не хватает на выплаты зарплат, на выплаты содержания наших защитников в этом году.

Хоть и есть официальная позиция Министерства финансов, что это не соответствует действительности, что деньги в Минобороны есть, но что произошло в прошлом году? Они забрали зарплату и перевели эти средства на закупку снарядов. То есть фактически они вам говорят: «Смотрите, в этом кармане деньги есть, но у всех остальных денег нет, и мы эти деньги заберем и будем распихивать их».

И по факту, когда придет время, платить зарплаты будет нечем. И будут поднимать снова налоги или менять государственный бюджет. Государственный бюджет будет меняться, в него внесут увеличение дефицита. А покрывать его снова будут стараться из ваших карманов», – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что при этом для повышения своих зарплат Зе-власть средства находит.

«Но денег нет, и никогда не будет. Потому что офис президента, который на этот год имеет 3,5 миллиарда гривен, я вам хотел бы напомнить, что это увеличение на 1,7 миллиарда в этом году по сравнению с прошлым. То есть в два раза увеличили финансирование офиса президента, чтобы комфортнее было летать за границей», – возмущался депутат.

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