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Майя Санду и её партия сделают всё возможное, чтобы в ближайшие год-полтора внести изменения в Конституцию и отказаться от нейтрального статуса Молдовы.

Об этом в своём еженедельном видеоэфире сказал экс-президент Республики Молдова Игорь Додон.

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«Майя, скажи прямо, что твои кураторы поставили тебе задачу, чтобы Молдова вступила в НАТО», – обратился он к своей сменщице.

По словам бывшего главы Молдовы, появление американских солдат в сёлах на юге страны, «эти так называемые учения» — незаконны. Их проведение допустимо только на полигонах, а не в поле, рядом с населёнными пунктами.

«Вы действительно не понимаете, что это нарушение закона? Совсем страх потеряли? Вы ответите и за это, и за всё остальное», – сказал Игорь Додон.

Он призвал Майю Санду и её окружение отказаться от идеи втянуть Молдову в военный конфликт. «Нам эти ваши намерения не нужны», – резюмировал экс-президент Молдовы.