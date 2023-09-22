«Совсем страх потеряли?» – экс-президент Молдовы о совместных военных учениях Молдовы и США

Алексей Логофет .  
22.09.2023 20:31
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал


Майя Санду и её партия сделают всё возможное, чтобы в ближайшие год-полтора внести изменения в Конституцию и отказаться от нейтрального статуса Молдовы.

Об этом в своём еженедельном видеоэфире сказал экс-президент Республики Молдова Игорь Додон.

Майя Санду и её партия сделают всё возможное, чтобы в ближайшие год-полтора внести изменения...

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«Майя, скажи прямо, что твои кураторы поставили тебе задачу, чтобы Молдова вступила в НАТО», – обратился он к своей сменщице.

По словам бывшего главы Молдовы, появление американских солдат в сёлах на юге страны, «эти так называемые учения» — незаконны. Их проведение допустимо только на полигонах, а не в поле, рядом с населёнными пунктами.

«Вы действительно не понимаете, что это нарушение закона? Совсем страх потеряли? Вы ответите и за это, и за всё остальное», – сказал Игорь Додон.

Он призвал Майю Санду и её окружение отказаться от идеи втянуть Молдову в военный конфликт. «Нам эти ваши намерения не нужны», – резюмировал экс-президент Молдовы.

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