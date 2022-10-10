Совсем страх потеряли: Изображающее одесситов зверье смакует теракт на Крымском мосту

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Ситуация как всегда — опять не знаешь, от чего тебя больше рвет изнутри — от теракта на Крымском мосту или от реакции укрозверья, празднующего диверсию.

Особенно когда это не «ортодоксальное» зверье с Западной Украины, а нанятое изображать профессиональных украинцев в русской духом Одессе.

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«Керченский мост как месть… Это вам не Одессу по субботам кошмарить», — умозаключила в Фейсбуке порохоботка Алена Балаба, имея в виду уже традиционные субботние «атаки дронов» на город.

«Бегите, с…ки, с нашей земли, зря вы начали эту войну!», — отметился в соцсетях нацист на доверии СБУ Демьян Ганул.

«С днем рождения,… [непечатное слово]!», — но это уже выдала почти вся патриотическая общественность, включая «секту Стерненко», ряд депутатов и прочих официальных лиц. Естественно, сопроводив «допысы» картинками горящего моста.

И, безусловно, я могу допустить, что либеральная тусовка в РФ вполне согласится с этими неадекватными ребятами — мол, месть закономерна, «не Украина на Россию напала» и далее по законам жанра. И очень жаль, что им бесполезно повторять очевидное — на самом деле риторика про месть идет на Украине более 30 лет. Как сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, месть лишь за то, что «они русские». Что ж, результат очевиден. Только мост починят, а Украину нет.

Но хочется остановиться на фейковых одесситах, поставивших перед собой цель перекричать в ненависти к России таких знатных диагностированных нацистов как Ирина Фарион, например.

Понимаете, даже если опустить политическую составляющую (что, конечно, невозможно, но давайте попробуем), то любой выживающий в рамках военного положения человек, в первую очередь, подумает:

«Ведь за мостом последует «ответка» и буду ли я жив завтра?».

Зверье же эту «ответку» зовет намерено. Причем, на головы ни в чем не повинных людей, которых оно и без всяких «прилетов» с «геранями» распрекрасно кошмарит — травлей, доносами в СБУ и арестами. И город им, конечно, не жалко — он не их. А упомянутая Балаба и вовсе недавно желала, чтобы «русская ракета пальнула по Литературному музею в Одессе» — опять же, логично, ведь хранит музей наследие русских писателей и поэтов.

Однако истерика патриотов, рассчитанная на Россию, под названием «Ну, ударь меня, ну, ударь!» касается не только русского естества Одессы, но и вполне прагматичных целей.

Так, уже на следующий после теракта день, 9 октября, из портов Одессы вышли 13 судов с агропродукцией для стран Африки, Азии и Европы. Всего же с начала работы «зернового коридора» украинское продовольствие экспортировали 305 судов. Получается, это по ним, по экономике зверье требует «обратки»?

Впрочем, выкалывание себе глаз, «лишь бы у тещи зять был кривой», вполне себе в украинских традициях. Просто каждый раз все равно удивляешься столь явной примитивщине.

Реальное же положение дел — каких именно «обраток» удалось добиться патриотам в области — старательно умалчивается. Сводки подаются исключительно в завуалированной форме.

«Противник не оставляет планов разрушить нашу инфраструктуру. Опять пытался атаковать нашу область дронами-камикадзе. Но, как всегда, противовоздушная оборона отработала на отлично, и все они были сбиты», — был краток одесский гауляйтер Максим Марченко. Хотя при словах «были сбиты» у одесситов уже начинается паника, потому что сбивают их над жилой застройкой. «В районе 11:30 над морем был сбит иранский дрон-камикадзе Shahed-136», — сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Но пуще всех, как обычно, отличился спикер ОВА Сергей Братчук. Для начала он написал стихи:

«Летіло «пташеня» не наше, Над морем хвилю підняло, А ППО йому і каже: «Все, падай в воду, НЛО!».

Вот как-то удалось найти Братчуку творческую работу у гауляйтера — еще и деньги за сочинение частушек в нетрезвом виде платят. Однако более интересен его — заметьте, на официальном уровне! — поток сознания, посвященный взрыву на Крымском мосту:

«Сколько мы услышали, что «вот сейчас Россия ударит по нам за тот мост!». За месяцы большой войны уже нет такого оружия, которое Россия не использовала бы… Виновница всех этих событий — Россия, страна-террорист. Что они будут делать дальше? Мне неинтересно. А интересно — давать им дальше по зубам, бить по мордасам, по этому рылу… Я не радуюсь смерти врага, я от нее ликую! На тех болотах безумные нелюди, я не хочу называть их орками, они русские, они так назвались, и они враги. И они всемирное зло… Били и будем их бить».

Говорил, вроде, про мост, а получилось и про Одессу — где русский мирняк, который они и «бьют». Смотрите, не перепутайте.