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Москва якобы планирует нападения на украинские АЭС и их инфраструктуру, уже изучив все цели, благодаря «спутникам других стран» (намёк на Китай).

Об этом на Генассамблее ООН заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно я получил ещё один тревожный отчёт от нашей разведки. Похоже, что Путин планирует нападение на наши АЭС и их инфраструктуру с целью отключить станции от энергосистемы. С помощью спутников, кстати, дамы и господа, спутников других стран, Россия получает изображение и подробную информацию об инфраструктуре наших атомных электростанций. Но чем это грозит? Любой удар ракеты или дрона, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе. Такой день не должен наступить никогда, и Москва должна это понять. И отчасти это зависит от вашей решимости оказать давление на агрессора. Это АЭС, они должны быть в безопасности», – вещал криворожский паяц.

Военкор Александр Коц назвал речь Зеленского «феерической залипухой».

«Россия, оказывается, собирала данные об этих атомных электростанциях со спутников. Да не каких-то, а иностранных государств. Там такой непрозрачный намек на Китай. Володя, все эти станции были построены ненавистным вам Советским Союзом, когда ты пешком под стол ходил. Неужели ты думаешь, что в России не осталось их детальных планов? Ну совсем уж за идиотов своих уважаемых хозяев держать не надо», – комментирует Коц.