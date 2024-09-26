«Совсем за идиотов держать не надо»: Речь Зеленского в ООН назвали «залипухой»

Константин Серпилин.  
26.09.2024 01:02
  (Мск) , Нью-Йорк
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Д.Б., Дзен, Украина


Москва якобы планирует нападения на украинские АЭС и их инфраструктуру, уже изучив все цели, благодаря «спутникам других стран» (намёк на Китай).

Об этом на Генассамблее ООН заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва якобы планирует нападения на украинские АЭС и их инфраструктуру, уже изучив все цели,...

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«Недавно я получил ещё один тревожный отчёт от нашей разведки. Похоже, что Путин планирует нападение на наши АЭС и их инфраструктуру с целью отключить станции от энергосистемы. С помощью спутников, кстати, дамы и господа, спутников других стран, Россия получает изображение и подробную информацию об инфраструктуре  наших атомных электростанций.

Но чем это грозит? Любой удар ракеты или дрона, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе. Такой день не должен наступить никогда, и Москва должна это понять. И отчасти это зависит от вашей решимости оказать давление на агрессора. Это АЭС, они должны быть в безопасности», – вещал криворожский паяц.

Военкор Александр Коц назвал речь Зеленского «феерической залипухой».

«Россия, оказывается, собирала данные об этих атомных электростанциях со спутников. Да не каких-то, а иностранных государств. Там такой непрозрачный намек на Китай.

Володя, все эти станции были построены ненавистным вам Советским Союзом, когда ты пешком под стол ходил. Неужели ты думаешь, что в России не осталось их детальных планов? Ну совсем уж за идиотов своих уважаемых хозяев держать не надо», – комментирует Коц.

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