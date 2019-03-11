Союз банкротов: Меджлис присягнул Порошенко на выборах

11.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Бежавшая в Киев верхушка запрещенного в РФ меджлиса призвала своих сторонников поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на грядущих выборах главы государства. Заявление в своем блоге распространил главарь группировки, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В заявлении говорится, что проживающие в Крыму сторонники меджлиса и представители диаспоры по всему миру должны голосовать за Порошенко.

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В качестве довода утверждается, что именно Порошенко способен мобилизовать украинское общество на борьбу за возвращение Крыма под контроль Киева.