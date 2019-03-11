//exit;
11.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Политика, Украина
Просмотров:

Союз банкротов: Меджлис присягнул Порошенко на выборах

Бежавшая в Киев верхушка запрещенного в РФ меджлиса призвала своих сторонников поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на грядущих выборах главы государства. Заявление в своем блоге распространил главарь группировки, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В заявлении говорится, что проживающие в Крыму сторонники меджлиса и представители диаспоры по всему миру должны голосовать за Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В качестве довода утверждается, что именно Порошенко способен мобилизовать украинское общество на борьбу за возвращение Крыма под контроль Киева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть