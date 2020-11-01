«Союз добровольцев Донбасса» публично побил горшки с партией Прилепина

01.11.2020, Москва, Сергей Рулёв

«Союз добровольцев Донбасса» объявил о сотрудничестве с партией «Родина». Соответствующее решение было объявлено на состоявшемся в субботу в Москве съезде, почетным гостем которого, вопреки анонсам в СМИ, стал не экс-помощник президента Владислав Сурков, а православный олигарх Константин Малофеев, один из спонсоров Русской весны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», съезд проходил в формате выездного заседания Совета командиров в количестве 45 человек, а 250 делегата находились в режиме онлайн. В Москве на съезд прибыли даже журналисты от Украины (Роман Цимбалюк, УНИАН) и несколько либеральных изданий во главе с телеканалом «Дождь»).

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«Мы выбираем политическую силу, с кем мы вместе можем войти в политичскую жизнь страны…Мы вели переговоры с руководителем партии «Родина» Алексеем Журавлёвым… Сам же Алексей Журавлёв первый и единственный российский политик, который побывал на Донбассе в мае 2014 года, хотя это было тогда опасно и физически, это было опасно и с политической точки зрения, это могло как-то повлиять на его политическую карьеру. Алексей Журавлёв рискнул, он был с нами, и мы ему за это чрезвычайно благодарны. У нас уже готов договор о стратегическом сотрудничестве с партией «Родина»… Вскорости несколько наших региональных руководителей СДД станут руководителями региональных организация партии «Родина» (К примеру, в Ростовской области)», – сообщил сопредседатель СДД Александр Бородай.

Второй сопредседатель СДД – экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук пояснил, почему не сложилось сотрудничество с другой партией патриотического толка – «За правду!», претендующей на прохождение в Госдуму.

Пинчук заявил, что причиной стали противоречия со спонсорами «За правду!», поскольку Прилепин, по его словам, – всего лишь медийная ширма для СМИ. Пинчук выразил недоумение, как настоящим руководителем патриотической партии «За правду» может быть человек, чьим бизнес-структурам приписывают владение целым рядом активов на Украине, которые отчисляют налоги в украинский бюджет, в том числе, т.н. налог на АТО.

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