Союз художников Украины признал Крым российским, чтобы не возвращать выставочный зал

17.12.2018, Ялта, Галина Шершнева

Зал Союза художников в Ялте принадлежит украинскому профессиональному союзу, который использует его как торговый центр.

Об этом в «Фейсбуке» написал ялтинский общественник Сергей Сардыко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жалкое существование влачит в Ялте некогда шикарный с прозрачной крышей зал Союза художников СССР. Сегодня по-прежнему залом распоряжается Национальный союз художников Украины в лице ООО «Ялтинский выставочный зал Союза художников» (директор Кизилова А.Н.), хотя все суды по признанию за украинцами права собственности проиграны и зал должен перейти в ведение Симферопольского художественного музея», – написал Сардыко.

Примечательно, что представители Союза художников Украины, не смущаясь тем, что полуостров «оккупирован», отстаивали свои права на собственность прямо на «аннексированной территории» – в Арбитражном суде Крыма. Не добившись правды, представитель украинского союза Роман Гуляев обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге.

Суд истцу отказал, отметив в своем решении, что в соответствии с постановлением Госсовета Крыма от 17 марта 2014 года «О независимости Крыма», государственная собственность Украины, находящаяся на день принятия данного Постановления на территории Республики Крым, является государственной собственностью Республики Крым».

«Собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, находящаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым, является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется – государственной собственностью Республики Крым», – говорится в решении суда.

Суды установили и из материалов дела следует, что истец не доказал факт владения спорным имуществом, что также было подтверждено им в ходе судебного разбирательства.

И хотя в Ялте украинская организация не спешит отдавать собственность, стоит отметить, что в целом обращение в суды — признак цивилизации. В Севастополе, Украинский национальный союз художников подобными мелочами не заморачивался, а просто опечатал мастерские своих севастопольских коллег. Как поговаривают, чтобы выгодно продать участок под многоэтажку. Дома, построенные рядом с мастерскими принадлежат украинским собственникам.