Союз офицеров Украины: Нам нужны успехи к летнему саммиту НАТО

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Украине крайне необходимы хоть какие-то успехи на фронте до саммита НАТО, который должен состояться в июле этого года.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил глава местной организации Союза офицеров Украины Петр Костюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что одно контрнаступление – это не вся война, но тем не менее, нам не нужны Пирровы победы, где мы будем массово терять людей. То есть мы должны быть к этому готовы», – сказал эксперт.

«Если исходить из логики войны, то как раз Вильнюсский саммит 11-12 июля, и логично, чтобы до 11-12 июля, наш президент, если он туда приедет, наш верховный главнокомандующий, поехал с какими-то победами, которые дают основания требовать или просить еще что-то большее, у стран НАТО», – заявил Костюк.