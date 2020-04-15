15.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Союз оформлен: Зеленский чётко следует в русле порошенковской «армии-мовы-виры» – юрист




Президент Украины Владимир Зеленский полностью перенял идеологию своего предшественника Петра Порошенко и кооперируется с ним ради принятия законов, нужных внешним кредиторам.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Петру Алексеевичу и Владимиру Александровичу нужно много и тщательно работать для того, чтобы проходили реформы, нужные внешним кредиторам и внутренним спекулянтам.

Потому что вменяемый человек за это голоса не отдаст. Значит, придется уже публично, в который раз, кооперироваться и голосовать. Им нужно сотрудничать для того, чтобы отдавать землю банки и все остальное.

Поэтому в связи с тем, что Порошенко является страховочным пулом голосов для Зеленского, они будут сотрудничать – и все у них будет замечательно.

Практически идеология Порошенко, вот эта армия-мова-вира, она сохранена. Мы сегодня уже слышим голос Вятровича, призывающего отобрать монастыри. Мы давно этого не слышали.

Я не так чуть-чуть представляла годовщину президента Зеленского – с заявлением Вятровича о том, что необходимо отбирать у Церкви лавры. Что изменилось? Изменилось отношение к Майдану? Нет.

Изменилась вот это фальшивая украинизация? Нет. Изменились подходы к реформам? Нет. Что изменилось при Зеленском? На Донбассе перестали стрелять? Нет. Возможно, исполнены Минские соглашения? Нет. Преступники сидят по тюрьмам? Нет. Так что изменилось? », – риторически резюмировала Елена Лукаш.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть