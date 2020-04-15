Союз оформлен: Зеленский чётко следует в русле порошенковской «армии-мовы-виры» – юрист

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский полностью перенял идеологию своего предшественника Петра Порошенко и кооперируется с ним ради принятия законов, нужных внешним кредиторам.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Петру Алексеевичу и Владимиру Александровичу нужно много и тщательно работать для того, чтобы проходили реформы, нужные внешним кредиторам и внутренним спекулянтам.

Потому что вменяемый человек за это голоса не отдаст. Значит, придется уже публично, в который раз, кооперироваться и голосовать. Им нужно сотрудничать для того, чтобы отдавать землю банки и все остальное.

Поэтому в связи с тем, что Порошенко является страховочным пулом голосов для Зеленского, они будут сотрудничать – и все у них будет замечательно.

Практически идеология Порошенко, вот эта армия-мова-вира, она сохранена. Мы сегодня уже слышим голос Вятровича, призывающего отобрать монастыри. Мы давно этого не слышали.

Я не так чуть-чуть представляла годовщину президента Зеленского – с заявлением Вятровича о том, что необходимо отбирать у Церкви лавры. Что изменилось? Изменилось отношение к Майдану? Нет.

Изменилась вот это фальшивая украинизация? Нет. Изменились подходы к реформам? Нет. Что изменилось при Зеленском? На Донбассе перестали стрелять? Нет. Возможно, исполнены Минские соглашения? Нет. Преступники сидят по тюрьмам? Нет. Так что изменилось? », – риторически резюмировала Елена Лукаш.