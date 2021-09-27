Союз Пекин-Москва-Берлин разрушит Америку, Европу и Украину – киевский эксперт

27.09.2021 19:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

США до сих пор воспринимают Россию так же, как и в девяностые, и не замечают, что в Евразии формируется новый глобальный союз между Москвой, Пекином и Берлином.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На просторах Евразии складывается конфигурация Пекин-Москва-Берлин -де факто. Там, очевидно, не будет каких-то формализованных соглашений, подписанных меморандумов, но практически эти три страны взаимодействуют синхронно, сдерживая США в Европе. В этом проблема, не до конца понятая американским политикумом, который живет в иллюзии девяностых годов известной книги, бестселлера Тома Клэнси «Медведь и дракон», где описана российско-китайская война, агрессия Китая против России в Восточной Сибири, и как США приходят на помощь России, и они совместно отбивают китайскую агрессию. Очевидно, что когда Клэнси писал эту книгу, Россия была ельцинская, и условно она шла демократическим путём. Путинская Россия – это совершенно другое. И мне кажется, в Вашингтоне продолжают инерционно видеть ту Россию, которая условно движется по далекой, но прозападной орбите. И эта иллюзия может стоить дорого всем – США, Европе и нам. Но я думаю, чтобы как бы там ни было, США важно после серии серьёзных внешних и внутренних провалов не допустить ещё одного провала в Центрально-Восточной Европе. Поэтому, мне кажется, что они на саммите демократии, который запланирован на декабрь, он должен послужить точкой невозврата, потому что тогда политика Байдена идёт прахом», – переживает «эксперт».

Гончар добавил, что на следующих выборах в США большинство Демократической партии может потерпеть сокрушительное поражение, и тогда мировому влиянию Вашингтона придёт окончательный конец.

«А до новых промежуточных выборов в Конгресс всего 14 месяцев осталось, и тогда демократическое большинство может исчезнуть в нижней палате, и вместо него будет реванш тех, кто проиграл в 2020 году – со всеми вытекающими последствиями. Это будет плохо для всех – и для Америки, для Европы и для нас, потому что США будут перегружаться в свои проблемы и никакие там ни AUKUS, ни Европа не будут их волновать», – тревожится Гончар.