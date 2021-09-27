Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.09.2021 19:56 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина
Просмотров:

Союз Пекин-Москва-Берлин разрушит Америку, Европу и Украину – киевский эксперт

Новости УкраиныСША до сих пор воспринимают Россию так же, как и в девяностые, и не...

США до сих пор воспринимают Россию так же, как и в девяностые, и не замечают, что в Евразии формируется новый глобальный союз между Москвой, Пекином и Берлином.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На просторах Евразии складывается конфигурация Пекин-Москва-Берлин -де факто. Там, очевидно, не будет каких-то формализованных соглашений, подписанных меморандумов, но практически эти три страны взаимодействуют синхронно, сдерживая США в Европе.

В этом проблема, не до конца понятая американским политикумом, который живет в иллюзии девяностых годов известной книги, бестселлера  Тома Клэнси «Медведь и дракон», где описана российско-китайская война, агрессия Китая против России в Восточной Сибири, и как США приходят на помощь России, и они совместно отбивают китайскую агрессию.

Очевидно, что когда Клэнси писал эту книгу, Россия была ельцинская, и условно она шла демократическим путём. Путинская Россия – это совершенно другое.

И мне кажется, в Вашингтоне продолжают инерционно видеть ту Россию, которая условно движется по далекой, но прозападной орбите. И эта иллюзия может стоить дорого всем – США, Европе и нам.

Но я думаю, чтобы как бы там ни было, США важно после серии серьёзных внешних и внутренних провалов не допустить ещё одного провала в Центрально-Восточной Европе. Поэтому, мне кажется, что они на саммите демократии, который запланирован на декабрь, он должен послужить точкой невозврата, потому что тогда политика Байдена идёт прахом», – переживает «эксперт».

Гончар добавил, что на следующих выборах в США большинство Демократической партии может потерпеть сокрушительное поражение, и тогда мировому влиянию Вашингтона придёт окончательный конец.

«А до новых промежуточных выборов в Конгресс всего 14 месяцев осталось, и тогда демократическое большинство может исчезнуть в нижней палате, и вместо него будет реванш тех, кто проиграл в 2020 году – со всеми вытекающими последствиями.

Это будет плохо для всех – и для Америки, для Европы и для нас, потому что США будут перегружаться в свои проблемы и никакие там ни AUKUS, ни Европа не будут их волновать», – тревожится Гончар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть