Союз России и Белоруссии перестал быть углеводородным

21.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссии не удастся «дожать» Россию в вопросе цен на углеводороды в условиях начинающегося экономического кризиса.

Об этом в своем телеграм-канале написал эксперт проекта СОНАР-2050 Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад Россию с 2014 года пытается «дожать» и у него ничего не выходит, а тут у Минска выйдет. Не выйдет по одной простой причине: тех денег, которые могли бы пойти на выравнивание торгового баланса партнёров России, уже нет. Они инвестируются в развитие российской экономики и стабилизацию её бюджета», – написал Лизан.

По его мнению, «Минску от интеграции были необходимы: дешёвые углеводороды и беспрепятственный доступ к российскому рынку для сбыта своих товаров». Однако падение цен на нефть и газ на мировом рынке не позволяет России продавать их еще дешевле.

«Главное преимущество для соседей России – дешёвые углеводороды – превратилось в тыкву. Союз перестал быть углеводородным, а стал производственным, но без главного компонента – союзного промышленного капитала. С Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном его создать невозможно – эти страны слабы в промышленном плане. Его можно создать с Беларусью, но эту мешает фактор политики», – пишет Лизан.