Союз России и Белоруссии: Равноправнее уже не будет

22.07.2020, Москва, Валентин Демьяненко

Заместитель председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости по молодёжной политике Эльвира Мирсалимова заявила о необходимости ускорения интеграции Беларуси и России, не ожидая «левого разворота».

Соответствующее мнение политик высказала в статье, опубликованной газетой «Завтра», сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мирсалимова считает, что затягивание процесса интеграции приведёт к усечению белорусских прав и возможностей в общем Союзе. При этом, по мнению белорусского политика, нельзя допустить разгула радикального национализма в стране, необходимо остановить дерусификацию и отбросить антироссийскую риторику.

«Нужно ускорить интеграционные процессы, вернуться к уважительному конструктивному диалогу. Только в этом случае мы сможем создать Союз с условиями, приближенными к равноправным», – пишет в статье Мирсалимова.

Автор статьи утверждает, что «Россия, окрепнув, во многих отношениях ушла далеко вперёд, а Белоруссия, увы, не только замедлила темпы развития, но и значительно ослабела. Так что былые договорённости о равноправном союзе с «той» Россией ныне неактуальны».

В этой связи возникает вопрос, почему с «ельцинской», «олигархической» Россией белорусское руководство желало объединяться, а с «путинской» — уже нет.

Также в статье указывается на общность и взаимозависимость технологических цепочек производств реального сектора экономики двух стран.

«В советское время были сформированы уникальные хозяйственные связи. Сейчас их просто нужно вывести на новый уровень эффективного функционирования. Для этого необходимы исключительно политическая воля, понимание взаимовыгодного сотрудничества и осознание единства стран и народов», – убеждена Мирсалимова.

«Чем больше будет смысловой, технологический, экономический, политический, социальный разрыв между нашими странами, тем хуже будут условия для Республики Беларусь в общем государстве. Время, увы, работает против Белоруссии», – заявила Мирсалимова.