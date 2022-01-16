«Союз с Ираном и ввод войск на Кубу» – эксперт об ответном шаге России

Несмотря на возрастающую конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, ситуации, аналогичной Карибскому кризису, удастся избежать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Звезда live» заявил журналист-международник, американист Михаил Таратута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы ждём ответного шага Москвы на отказ Вашингтона на наши предложения. Должен быть ответный шаг, мы сказали «а», но теперь мы должны сказать «б», мы не можем не сказать. Скорее всего, начнутся разговоры о том, что мы пошлём войска в Венесуэлу, в Кубу. Не думаю, что это произойдёт, но разговоры будут. То есть начнётся такая военно-тревожная информационная подготовка.

Я допускаю, что будут предприняты шаги в плане создания каких-то блоков, коалиций, возможно, с Ираном, возможно, с Китаем, с теми, с кем мы можем как-то о чём-то договариваться и создавать какие-то угрозы, создавать окна уязвимости, о чём говорил наш президент – равные окна уязвимости», – рассказал Таратута.