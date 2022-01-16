«Союз с Ираном и ввод войск на Кубу» – эксперт об ответном шаге России

16.01.2022  00:33 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, США


Несмотря на возрастающую конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, ситуации, аналогичной Карибскому кризису, удастся избежать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Звезда live» заявил журналист-международник, американист Михаил Таратута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на возрастающую конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, ситуации, аналогичной Карибскому кризису, удастся избежать....

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«Сейчас мы ждём ответного шага Москвы на отказ Вашингтона на наши предложения. Должен быть ответный шаг, мы сказали «а», но теперь мы должны сказать «б», мы не можем не сказать. Скорее всего, начнутся разговоры о том, что мы пошлём войска в Венесуэлу, в Кубу. Не думаю, что это произойдёт, но разговоры будут. То есть начнётся такая военно-тревожная информационная подготовка.

Я допускаю, что будут предприняты шаги в плане создания каких-то блоков, коалиций, возможно, с Ираном, возможно, с Китаем, с теми, с кем мы можем как-то о чём-то договариваться и создавать какие-то угрозы, создавать окна уязвимости, о чём говорил наш президент – равные окна уязвимости», – рассказал Таратута.

Он выразил надежду, что Москва и Вашингтон достигнут компромисса.

«Тем не менее, мне кажется, что переговоры всё равно будут продолжаться. Никто не хлопнул дверьми, никто не сжёг мосты, и я не думаю, что дойдёт до чего-то серьёзного. Второго Карибского кризиса, скорее всего, не будет», – подытожил журналист.

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