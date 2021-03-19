Союз с Россией или заигрывание с Западом? Киргизию просят определиться

19.03.2021, Москва, Айнур Курманов

В прежние годы Киргизия, формально заявляя об ориентации на Москву, на деле вела закулисную игру с Западом.

Такое мнение в интервью «ПолитНавигатору» высказывает известный киргизский политолог Медербек Корганбаев, ответивший на ряд вопросов, касающихся недавнего визита нового президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву и перспективах дальнейшего сотрудничества и приверженности дальнейшим интеграционным процессам в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

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– Визит Садыра Жапарова в Москву многими экспертами рассматривается как успешный, во время которого установлен контакт с целью дальнейшего тесного сотрудничества. Как вы рассматриваете итоги данной поездки и были ли достигнуты поставленные перед ней задачи? Как вы оцениваете внешнюю политику Киргизии в целом?

– Поездка президента Садыра Жапарова в Москву была предсказуема и ожидаема, это можно назвать политической традицией кыргызского истеблишмента – новый президент КР всегда начинал свои зарубежные поездки именно с России. Насколько данный вояж кыргызстанского президента был успешным – покажет время. Как говорится, все впереди. Для нынешнего руководства Кыргызстана очень важно не ограничиваться протокольными встречами, а на деле укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, доказывать реальными шагами свою заинтересованность в стратегическом партнерстве с Москвой.

На мой взгляд, эта главная ошибка предыдущих кыргызстанских президентов – внешний вектор Бишкека формально ориентировался на Москву, а на деле со стороны высших эшелонов КР шла закулисная игра на два-три фронта с целью получения каких-либо выгод и от Кремля, от Запада и других региональных игроков. Такие действия трудно назвать многовекторной политикой. Не зря председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в декабре 2020 года на встрече с делегацией из Кыргызстана во главе с и.о.президентом Т. Мамытовым отметил, что в некоторых странах, когда стоит вопрос интеграции, смотрят в сторону США и Запада, а когда становится тяжело обращаются к России.

Володин этими словами выражает не свою точку зрения, а позицию Кремля в отношении своих партнеров, ведущих двойную игру во внешнеполитическом направлении. Это касается в первую очередь Беларусь. Лукашенко заигрывал с Западом и вел себя заносчиво с Кремлем, требуя новых дотаций и преференций для экономики своей страны. В итоге батька получил майдан, открыто поддерживаемый Западом. В тот тяжелый период Беларусь от переворота и хаоса уберегла поддержка России. Москва подставила свое плечо белорусскому союзнику и поддержала легитимную власть.

Поэтому руководство Кыргызстана обязано учитывать геополитические, экономические, исторические факторы при выстраивании государственной внешней политики. Если соседние республики или какой-либо региональный игрок безвозмездно передает материальные блага и предлагает осуществить совместные проекты, то к таким подаркам и предложениям официальный Бишкек должен отнестись со вниманием и проанализировать – а что взамен попросят за те самые дары и какие последствия могут наступить в результате сотрудничества?

Ведь каждое государство преследует исключительно свои национальные интересы. Да, можно заигрывать с региональными игроками и мировыми державами, однако в критический момент на выручку нам придет только истинный союзник. Многовекторная политика не является залогом безопасности и стабильности официального Бишкека. Сегодня для Кыргызстана гарантией защиты в первую очередь является членство в ОДКБ, а не добрые связи с Западом и региональными державами.

– Как вы оцениваете факт передачи новых видов вооружений киргизской армии со стороны российских военных и какие у вас есть видения по дальнейшему укреплению взаимоотношений Москвы и Бишкека в оборонной сфере?

– Это признак высокого уровня военно-технического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном. Передача такого стратегического вооружения как зенитно-ракетные комплексы С-300 говорит о стремлении Москвы укреплять оборонный потенциал партнеров по коллективной безопасности. С 2012 года Москва начала поставлять вооружение и технику для нужд вооруженных сил и пограничной службы Кыргызстана. Теперь, Кыргызстан впервые с 1991 года получает на безвозмездной основе высокоточное оружие. Я предполагаю, что бремя обслуживания С-300 и обучения нашего личного состава возьмет на себя российские военные, что послужит для нас отличной поддержкой.

Что касается развития нашего сотрудничества, то для Кыргызстана было бы полезно создать совместные предприятия вместе с Россией по производству экипировки, снаряжения, средств индивидуальной защиты для нужд Вооруженных сил КР. Это для начала, затем можно будет наладить сборку российских бронемашин и дронов. В общем, потенциал огромный. Есть над чем работать. Все зависит от нас.

– Самим Садыром Жапаровым задуманы широкомасштабные реформы, связанные с переходом от парламентской к президентской форме правления. Для этих целей разрабатывается новый основной закон республики. Способна ли данная конституционная реформа стабилизировать политическую ситуацию и консолидировать элиты?

– Конституция – это всего лишь правовой инструмент, успех реализации нового основного закона зависит от политической воли президента Садыра Жапарова. Новая Конституция создает единственный центр действий и ответственности в лице главы республики. На сохранение стабильной политической ситуации и баланса политических элит напрямую влияют или будут влиять принимаемые президентом решения и результаты тех самых волеизъявлений. Нужен диалог президента и элит.

Если президент начнет прислушиваться только к своему окружению и отвергать предложения политических групп, то тогда не избежать конфликта. Президенту важно проявлять политическую гибкость и умение находить компромиссы с политическими кругами. Широкие полномочия президенты не должны превратиться в рычаги авторитаризма, наживы и репрессий. В Кыргызстане как показала история, президентская власть неоднократно создавала условия для процветания семейно-кланового правления. Поэтому в обществе существуют опасения по возврату к президентской республике.

С другой стороны, парламентская республика в Кыргызстане не оправдала надежд кыргызстанцев и снизила уровень доверия к самому парламенту. А ведь Жогорку Кенеш был сильным в политическом плане именно во время президентского правления Акаева и Бакиева. После 2015 года, на мой взгляд, парламент утратил свою политическую независимость и стал более лояльным к президенту Атамбаеву. Президентская власть может служить во благо народа, а может стать причиной диктатуры одного человека.

– Что необходимо Садыру Жапарову сделать на посту президента, по вашему мнению, чтобы достичь поставленных задач?

– В первую очередь, президенту Жапарову важно поддерживать здоровую кадровую политику. Именно кадровые назначения определяют качество президентской команды и репутацию самого президента. Во-вторых, команда президента также должна состоять из независимых аналитиков и экспертов. То и есть, при принятии решений президент получит возможность найти выходы из ситуации, опираясь на реальную и трезвую аналитику и прогнозы. Предупрежден – значит вооружен. В-третьих, президент обязан приложить усилия для сохранения светского строя республики и снизить уровень радикализации общества, при этом президент не вмешивается в дела религии и религиозных организаций. В-пятых, президент Жапаров как бывший политический мученик и испытавший на себе давление властей, должен отказаться от преследования своих политических оппонентов.

Шестое – довести свою антикоррупционную кампанию до логического конца, поставить точку по делу Матраимова, свести на нет влияние криминала в стране. Седьмое – решить вопросы делимитации и демаркации границы без ущерба интересов Кыргызстана. И восьмое – внешняя политика. Здесь Жапарову необходимо быть предсказуемым, придерживаться принципов защиты государственных интересов Кыргызской Республики.