Союз сербофобов. Хорватия помогает отторгнуть Косово от Сербии

Алексей Топоров.  
17.01.2024 22:28
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия


Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович провел встречу с «премьер-министром» Косово Альбином Курти.

Встреча прошла в кулуарах Международного экономического форума в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович провел встречу с «премьер-министром» Косово Альбином Курти. Встреча прошла в...

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Пленкович заявил на своей странице в запрещенной в России социальной сети «Х» (бывший «твиттер»), что в швейцарском Давосе поздравил Курти с либерализацией визового режима.

«С председателем правительства Косово Альбином Курти я обсудил ситуацию у соседей. И выразил нашу поддержку членству Косово в Совете Европы, а также на пути в ЕС. Мы продолжаем укреплять экономическое сотрудничество между Косово и Хорватией», – заявил Пленкович.

Параллельно Загреб направил партию автоматических винтовок для вооружения боевиков «косовской полиции» и второй вертолетный отряд, который будет патрулировать воздушное пространство над краем в рамках оккупационной миссии KFOR.

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