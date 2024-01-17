Союз сербофобов. Хорватия помогает отторгнуть Косово от Сербии
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович провел встречу с «премьер-министром» Косово Альбином Курти.
Встреча прошла в кулуарах Международного экономического форума в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пленкович заявил на своей странице в запрещенной в России социальной сети «Х» (бывший «твиттер»), что в швейцарском Давосе поздравил Курти с либерализацией визового режима.
«С председателем правительства Косово Альбином Курти я обсудил ситуацию у соседей. И выразил нашу поддержку членству Косово в Совете Европы, а также на пути в ЕС. Мы продолжаем укреплять экономическое сотрудничество между Косово и Хорватией», – заявил Пленкович.
Параллельно Загреб направил партию автоматических винтовок для вооружения боевиков «косовской полиции» и второй вертолетный отряд, который будет патрулировать воздушное пространство над краем в рамках оккупационной миссии KFOR.
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