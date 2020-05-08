08.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика, Россия, СМИ
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Союз журналистов России требует от МИД Белоруссии объяснений


Союз журналистов России выступил с заявлением по поводу лишения аккредитации и высылки из Белоруссии съемочной группы «Первого канала».

Текст размещен на официальном сайте СЖР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций наших стран», – говорится в заявлении.

Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Республики Беларусь с просьбой представить подробные разъяснения по поводу инцидента.

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» и выслал из страны журналиста Алексея Кручинина. Поводом стал сюжет о борьбе с эпидемией коронавруса в Белоруссии, которую журналист подверг критике. В ответ белорусское государственное телевидение обвинило россиянина в распространении фейков.

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