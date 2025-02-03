Союзная, нейтральная и российская: предложен раздел Украины на три части

Елена Острякова.  
03.02.2025 12:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинский кризис будет урегулирован, когда к этому процессу подключатся другие соседи, помимо России.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью ютуб-каналу One Moscow, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский кризис будет урегулирован, когда к этому процессу подключатся другие соседи, помимо России. Об...

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«Я надеюсь, что точкой перехода из этого кризиса будут совместные действия по его локализации. Из тех, кто окружает пост-Украину, кто-то жестко под американцами, как поляки, а кто-то не жестко, как венгры. В Румынии сейчас интересные процессы. Белоруссия, понятно, наш союзник. И вот когда умиротворение этой территории будет делом не только России, а еще и соседей вокруг, тогда могут произойти качественные изменения в этом кризисе», – сказал Уралов.

Он полагает, что в ходе раздела Украины для ее регионов возможно три варианта.

«Стратегический сценарий следующий. Какая-то часть Украины станет частью России. Какая-то – союзным государством вроде Белоруссии. А западная часть – максимально нейтральным государством», – сказал Уралов.

Он рассчитывает, что этот процесс завершится не раньше 2050 года, поэтому нынешнюю попытку переговоров воспринимает как «тактическую паузу».

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