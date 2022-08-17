«Союзник» Казахстан помогает Украине оружием, а Западу – нефтью

Новости Украины

Развитие спецоперации на Украине на самом деле раскрыло и сделало достоянием всех реальные разногласия и противоречия между руководством России и Казахстана. Если Москва порывает с Западом, так как превратилась в объект беспрецедентных санкций и попыток изоляции, переориентируясь на Юг и Восток, то у Нур-Султана оказалась совершенно противоположная задача – сохранить во чтобы то ни стало прежнюю сырьевую ориентацию на ЕС и, соответственно, даже усилить зависимость от европейского рынка.

Помимо прочего, обнаруживаются всё новые и новые факты враждебной деятельности, которые проявляются то в виде продажи казахстанских ГСМ украинской армии через Румынию, то в виде продажи Киеву боеприпасов и вооружений через Иорданию и Великобританию, о чём мы поговорим в данном материале, то в виде сознательного нагнетания антироссийских и русофобских настроений внутри самого Казахстана.

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В первую очередь, сейчас обозначились разные интересы, касающиеся маршрутов транспортировки углеводородов с казахстанских месторождений, давно фактически оккупированных американскими, британскими и европейскими добывающими компаниями. В результате экономической войны между Западом и Россией неизбежным была постановка вопроса о дальнейшей бесперебойной работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который в Новороссийск перекачивалось от 1 до 3% объёмов нефти на мировой рынок.

Так как в России не заинтересованы в насыщении нефтью и газом Европы, где многие правительства сами отказываются от российских поставок, то в правящей элите Казахстана, наоборот, открыто и прямо заявили о том, что готовы своими углеводородами с лихвой восполнить недостающее российское сырьё. Как говорится, «кому война, а кому мать родна».

То есть в нынешнем глобальном конфликте Нур-Султан решил поиграть в собственную двурушническую игру и получить сверхприбыли, завладев частью опустевшего рынка и, тем самым, стать еще ближе к Брюсселю, Лондону и Вашингтону. Тем более, что именно на казахстанскую нефть делают ставку в ФРГ, а ряд европейских столиц буквально жаждут нарастить поставки топлива из РК.

Поэтому ожесточенная схватка за КТК и активная разработка с участием Турции, Грузии и Азербайджана альтернативного транспортного и энергетического маршрута в обход России имеет такое важное геополитическое значение, ведь фактически казахстанское руководство замещает российское сырье и помогает Западу в борьбе с Москвой, внося свою лепту в попытки её изоляции.

Об этом, не скрывая, говорят и провластные казахстанские политологи. Так, придворный эксперт Никита Шаталов дал на прошлой неделе интервью по этой теме ведущему турецкому изданию «Milliyet», сделав упор именно новом Транскаспийском маршруте, как залоге «независимости» и «суверенитета» Казахстана, в который де должны активно вложиться европейские компании.

«Казахстан планирует увеличить добычу нефти. Мы планируем нарастить добычу с 87 млн тонн нефти, добываемой сейчас, до 107 млн тонн в 2026 году. Кроме того, на повестке дня диверсификация маршрутов поставок нефти. Президент Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным проектом, который, таким образом, вносит свой вклад вместе с Каспийским трубопроводным консорциумом, а значит, и наша зависимость от России может уменьшиться. Планируется привлечь инвесторов для отгрузки нефти из месторождения Тенгиз. Наша помощь ЕС будет основываться на этих двух факторах: увеличении производства и улучшении логистики», – утверждает политолог.

Поэтому-то европейские компании сейчас интенсивно вкладывают миллиарды в модернизацию казахстанских железных дорог и в инфраструктуру портов Актау и Курык на Каспии.

При этом казахстанские «эксперты», которые лишь озвучивают спущенные сверху установки и хотелки Нур-Султана, фактически по заказу обвиняют Москву в росте цен на энергоносители и показывают правящую ханскую верхушку в выгодном свете, пытаясь создать вокруг неё ореол некой «спасительницы» Европы. В частности, об этом утверждает всё тот же политолог Никита Шаталов.

«В целом основными покупателями казахстанской нефти уже являются страны ЕС, такие как Италия, Нидерланды, Франция и Испания. Думаю, высказывания Касым-Жомарта Токаева об энергетической безопасности Европы напрямую связаны с планами Российской Федерации по дестабилизации ситуации на топливном рынке, что может оказать существенное влияние на и без того очень высокие цены. Уже известно, что Германия откажется от российской нефти с 31 декабря. Казахстан в свою очередь быстро становится одним из самых важных партнеров Европы по углеводородам», – выдаёт через турецких журналистов месседж Акорды (администрации президента РК) салонный «эксперт».

Правда данные потуги больше напоминают пропагандистскую кампанию, так как реальной замены российскому направлению и трубопроводу КТК через Новороссийск фактически нет. Огромные вложения в покупку танкерного флота, который еще надо постараться приобрести, строительство новой портовой инфраструктуры и подъездных путей обойдутся для американских и европейских компаний в миллиарды долларов.

Но главное не это, а время и себестоимость, так как на осуществление данных планов потребуется минимум три года, а сам новый транскаспийский маршрут откажется в итоге дорогостоящим и резко снизит прибыли западных и казахстанских компаний. Правда, уже сейчас американское издание Reuters отрапортовало о том, что ведутся переговоры между «Казмунайгазом» и Госнефтекомпанией Азербайджана о поставках 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через трубопровод, идущий в турецкий порт Джейхан.

Помимо этого, согласно данным источников из правительства РК, дополнительно 3,5 млн тонн нефти в год будут прокачивать через азербайджанский трубопровод уже в грузинский порт Супса. Якобы это начнётся в 2023 году, а в конце августа казахстанская и азербайджанская стороны даже подпишут соответствующее соглашение, и реализация проекта начнётся уже с сентября.

Пока же это выглядит как стремление выдать желаемое за действительное. Даже если это начнет осуществляться, всё равно 1,5 млн и 3,5 млн тонн – просто слёзы по сравнению с сегодняшними 87 млн тонн и увеличивающимся объемом добычи. Просто у Вашингтона, Брюсселя и Нур-Султана физически не получится вывезти львиную долю добытого сырья в обход территории России. А в ситуации обострения отношений между Москвой и Западом трубопровод КТК вообще рискует остановиться надолго.

Но это еще не всё! В сентябре в Самарканде пройдёт заседание ШОС, в котором будет уже принимать участие как полноправный член Иран, а в качестве кандидатов в организацию будут приняты Армения и Азербайджан, что геополитически захлопнет «окно» в Европу для Нур-Султана. Тегеран со своей стороны, понимая двурушническую политику Токаева и его окружения, откажется просто перевозить через свою территорию по железной дороге якобы казахстанскую нефть.

Поэтому всё эти истеричные телодвижения Акорды и придворных олигархов мало чем помогут и ситуацию не изменят, особенно, если Россия и Иран в случае чрезвычайной ситуации решат вдруг силами своих флотилий вообще закрыть акваторию Каспийского моря. Тогда вся логистическая цепочка от американских и европейских добывающих компаний с казахстанских месторождений будет прервана.

И пока в Нур-Султане могут лишь отыгрываться в бессильной злобе только за счет поставок силам ВСУ уже не только ГСМ, но и боеприпасов и вооружений. Хотя правительство РК наотрез отказывается признавать сей факт, в сеть благодаря хакерам из группы «Берегини» попали в общий доступ документы, проливающие свет на это.

Так, в тексте контракта между иорданской компанией и компанией «Техноэкспорт» указано, что Казахстан поставил 20 тысяч снарядов калибров 122-мм и 152-мм и 30 тысяч ракет для «градов» на сумму в 69,5 миллионов долларов. При этом получателем боеприпасов является министерство обороны Великобритании, а курировали сделку внешнеполитическое ведомство РК совместно с военным атташе Англии.

И это еще не предел, так как Лондон еще планировал закупить у «незалежного» Казахстана еще 200 БТР-82А, а также большой объём боеприпасов для советских минометов и противотанковых комплексов. Догадайтесь с трёх раз, куда переправлялись боеприпасы, которые уже сегодня обрушиваются на головы подразделений армии России, ЛДНР и местных жителей?!

И хотя в правительственных коридорах заявляют, что у «Техноэкспорта» не было разрешительных документов на такую деятельность, действительность показывает обратное, так как все необходимые лицензии были ему выданы уже давно. Данная компания ещё 16 августа 2013 года получила необходимую лицензию из рук комитета промышленности министерства индустрии и новых технологий РК на «разработку, ремонт, переработку, приобретение и реализацию высвобождаемых боеприпасов, вооружения и военной техники, а также комплектующих и запасных частей».

Выходит, что по требованию Лондона Нур-Султан снабжал оружием противника Москвы, фактически разорвав тем самым союзнические обязательства и заняв явно враждебную позицию. Получается, что правящая казахстанская элита поддерживает своими ресурсами, ГСМ и боеприпасами агрессивный Пентагон и НАТО, затягивая военный конфликт на Украине и надеясь на истощение России.

Подобные новые факты дают возможность уже по-новому взглянуть на нынешнюю конфигурацию сил в Казахстане, где снежным комом растут антироссийские и русофобские настроения.