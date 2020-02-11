11.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Союзник стреляет нам в спину – Лукашенко


Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил новой порцией обвинений в адрес союзной Москвы.

Соответствующие заявления прозвучали на совещании с руководителями ведущих белорусских государственных СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Лукашенко сказал, что Белоруссию нельзя сравнивать с такими государствами как Швейцария и Австрия.

«Эти государства существуют в составе мощного огромного Европейского союза. Они всегда опираются на своих союзников. По крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или от врагов, как мы их называли. В этом плане Беларусь простреливается со всех сторон», – сказал Лукашенко.

Он анонсировал новые информационные атаки против Белоруссии.

«То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени. Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием… Беларусь со всех сторон пронизана медийными потоками. Многие из них откровенно деструктивные», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть