Союзник стреляет нам в спину – Лукашенко

11.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил новой порцией обвинений в адрес союзной Москвы.

Соответствующие заявления прозвучали на совещании с руководителями ведущих белорусских государственных СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Лукашенко сказал, что Белоруссию нельзя сравнивать с такими государствами как Швейцария и Австрия.

«Эти государства существуют в составе мощного огромного Европейского союза. Они всегда опираются на своих союзников. По крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или от врагов, как мы их называли. В этом плане Беларусь простреливается со всех сторон», – сказал Лукашенко.

Он анонсировал новые информационные атаки против Белоруссии.

«То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени. Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием… Беларусь со всех сторон пронизана медийными потоками. Многие из них откровенно деструктивные», – сказал Лукашенко.