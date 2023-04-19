Союзник Вашингтона по НАТО объявил о ненависти к США

Олег Кравцов.  
19.04.2023 15:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Весь мир ненавидит США, а Европейский союз стал пешкой Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле.

Весь мир ненавидит США, а Европейский союз стал пешкой Вашингтона. Об этом, передает корреспондент...

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«Не существует такого понятия, как Европа, не надо об этом думать. Есть Америка. Европа – это мул в конвое Америки. В ней нет ничего особенного. Европа не может вынести рациональное суждение от своего имени. Америка теряет свою репутацию. Весь мир ненавидит Америку. Европа является пешкой Америки в Африке», – сказал министр, слова которого приводит турецкое издание Aydınlık.

Он добавил, что все африканские государства ненавидят государства, которые их эксплуатируют, включая Францию.

«Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что игра изменилась. Самая большая задача Турции – это достижение ее полной независимости. Турция решает эту проблему вместе с Тайипом Эрдоганом», – резюмировал Сойлу.

Стоит заметить, что 18 мая в Турции пройдут президентские выборы, на которых, судя по социологии, предстоит жесткая борьба. Многие аналитики именно с ними связывают достаточно жесткую антизападную риторику турецких властей в последнее время.

При этом Турция является членом НАТО.

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