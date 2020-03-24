24.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Молдова, Политика, Россия, Румыния, Энергетика
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Союзники Додона обещают выдавить РФ из Молдовы




Руководство Социал-демократической партии Молдовы уверяет, что новая коалиция Демпартии с социалистами приведет к вытеснению РФ с молдавского рынка

Об этом «Независимой газете» заявил лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание обращает внимание, что МИД Румынии фактически выдвинул Кишиневу ультиматум, предупредив, что Бухарест будет помогать Молдове, только если увидит подтверждения европейского курса.

В свою очередь Шелин заявил газете, что «текст соглашения между партиями коалиции не предусматривает развития отношений Молдовы с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), соответственно продолжится снижение рейтинга предпочтений граждан в отношении евразийской интеграции, который уже находится на самом низком уровне – 32% – за весь период деятельности Таможенного союза и ЕАЭС».

Кроме того, глава социал-демократов напомнил, что «соглашение коалиции отмечает выполнение без изменений соглашения РМ с Евросоюзом, а также третьего энергетического пакета ЕС, что означает инфраструктурное присоединение Молдовы к электрическим и газовым сетям Румынии и выдавливание РФ с молдавского рынка».

«Сегодня РМ покупает в основном российскую электроэнергию, производимую Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, – напоминает «НГ». – Лидер молдавских демократов Павел Филип, будучи премьер-министром, продвигал вопрос замены российских киловаттов на румынские. К слову, в то время Бухарест с симпатией относился к молдавскому премьеру, который обладает румынским паспортом. Потому непонятна позиция МИД Румынии по отношению к правящей оппозиции Молдавии, в которую вошла Демпартия, возглавляемая Филипом».

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