Союзники готовятся «закатать в глину» украинскую группировку в Донбассе

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Новости Украины

В последнее время у группировки ВСУ, оккупирующей территорию Донбасса, складывается катастрофическая ситуация.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние полтора месяца наметился очень серьезный перелом в количестве войск – РФ постепенно наращивает количество сил. Одновременно с этим украинская армия, проведя вторую волну мобилизации… они бы и третью провели, но у них банально нет оружия… Сейчас, по моим оценкам, еженедельно на фронте появляется 2 новых батальона российских войск, либо союзных войск ДНР и ЛНР. Ситуация складывается для Украины просто катастрофическая», – отмечает эксперт.

«Каждая новая неделя позволяет РФ расширять масштабы наступления наступательных действий, сжимая возможность для украинских вооруженных сил на них реагировать.

Не знаю, как сработает эта новая тактика [главкома ВСУ] Залужного, вообще останется ли он на своем посту, не факт, что козлом отпущения его сделают за все эти неудачи, хотя он в них неповинен. Но ВСУ надо срочно что-то делать, иначе в течение летней кампании значительную часть еще более-менее боеспособных сил на Донбассе российская армия перемелет», – рассказал Подоляка

Он отметил, что у украинских войск есть хорошая линия обороны, но и она не очень перспективная, так как находится в низине.

«Есть хорошая линия обороны Северск-Соледар-Бахмут, которую они еще держат, там хорошая застройка, сплошная застройка почти по всей линии фронта. Но есть один нюанс: вся эта застройка находится в низине, как Северодонецк против Лисичанска.

Позиции, на которые выходят российские войска, они нависают над этими позициями, поэтому как на ладони противник. А отойти за реку Бахмутка на высоты – ты попадаешь в чистое поле, где российская авиация, артиллерия закатают в глину, просто сравняют с землей, не заморачиваясь, жилой застройки там нет», – объяснил блогер.