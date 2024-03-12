«Союзники» напряглись»: Признание Думой украинской оккупации Крыма создаст прецедент для других территорий

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Законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из РСФСР в состав УССР, который накануне внесли в Госдуму депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков, создаст прецедент и для других территорий.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это нужно, и не для того, чтобы доказать уже доказанное, или как-то принизить роль референдума 16 марта 2014 года – нет. Это нужно, прежде всего, чтобы вообще прекратить спекуляции, в том числе и на международной арене, что Крым был украинский. Если мы признаем, что решения Хрущёва были политические, волюнтаристские, незаконные (а это действительно так, они противоречили Конституции, они противоречили даже международному праву, а Украина была членом ООН к тому времени), то, соответственно, мы данным решением обозначаем, что с 1991 года по 2014-й Крым фактически находился под аннексией Украины. И решение на референдуме 2014 года вывело его из этой незаконной аннексии. Вот, в чём суть этого решения.

То есть, это не только моральное, историческое удовлетворение справедливости, но это действительно юридическое, правовое решение», – подчеркнул Скориков.

Поскольку Конституцией РФ закреплена правопреемственность СССР, действующий парламент вправе отменить указ президиума Верховного совета СССР. При этом эксперт согласился с тем, что подобный закон, в случае его принятия, создаст прецедент для отмены других решений советского руководства.

«Да, действительно, это «ящик Пандоры», прецедент, который, в общем, пугает многих, причём, наших союзников по СНГ. Но там, всё-таки, другая история. То есть, когда мы говорим об учреждении Советского Союза, это были межгосударственные договоры. В данном случае уже были сложившиеся республики, и без спроса Верховного совета РСФСР, без какого-то референдума всё было проведено в нарушение собственной же Конституции», – указал политолог.

«Хотя в отношении Прибалтики, я думаю, можно было бы и пригрозить им, судя по их последнему поведению», – добавил Скориков.