Союзники ни в какую не хотят поставлять артиллерию в комплекте с системой GPS – киевский эксперт

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Новости Украины

В ходе боевых действий на Украине артиллерийские дуэли с обеих сторон, как правило, проходят с корректировкой огня кустарными средствами наведения.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Ukrlife» заявил руководитель программ безопасности киевского проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что на сегодняшний день, украинские каратели нуждаются в предоставлении «сбалансированных артиллерийских систем», оснащенных приборами управления зенитным огнем.

«Сейчас артиллерия действует в едином разведывательно-ударном комплексе, и это не только единый западный стандарт. Россияне тоже показали, что они могут действовать в системе «связки рук», когда время передачи данных от их беспилотников до принятия решений на открытие огня сокращается до десятков секунд. В такой артиллерийской дуэли преимущество получает тот, у кого эта связка – разведка, доведение информации и принятие решения на открытие огня – будет короче.

Да, где-то старая советская школа отставала, но россияне быстро учатся, видимо, применяют достаточно кустарные, в принципе, как и мы, электронные вычислители. Достаточно кустарно поставлена связь, коммуникация», – утверждает Лакийчук.

«Если нам будут предоставлять сбалансированный комплект систем вооружений, это в значительной степени ключевой момент. Была информация, якобы кто-то из наших союзников, французы или немцы, предоставили артиллерийские системы без GPS-наведения – а вдруг оно попадёт в руки врагу. Не знаю, по каким причинам, если это так, то это «западло», – посетовал эксперт. Лакийчук подчеркнул, что ВФУ следует обеспечить большим количеством боеприпасов, поскольку, по его словам, импортные образцы стремительно исчерпываются. «Второй момент – боеприпасы. Системы идут, но расход боеприпасов, при такой интенсивности боевых действий, невероятно большой. Нам трудно оценить существующие поставки. Около 200 тыс. снарядов 155 мм мы получили. Возможно, больше, потому что не только американцы, но и европейцы. Американцы анонсировали еще 150 тыс. снарядов – кажется, невероятно большие числа. Но артиллерийская дуэль, по российским нормативам, на дистанцию 16 км для подавления взводного опорного пункта, необходимо потратить 1 500 снарядов. Боеприпасы идут с колёс», – негодовал он.

Украинский эксперт убеждён, что данное положение дел – следствие десятилетий недооценки российской угрозы со стороны многих стран.

«Много чего нам нужно в промышленных масштабах. Даже не буду говорить о возможном саботаже каких-то стран. Другие страны из штанов лезут, готовы рисковать своей безопасностью, чтобы нам помочь, но те 20–30 лет пацифизма, умиротворения России, в значительной мере, Европу и многие страны мира привели к достаточно прохладному отношению к своим вооруженным силам. Это – не только украинская беда. И, оказывается, что запасов – нет, их нужно искать, создавать. К сожалению, такая ситуация», – констатировал Лакийчук.