Союзники по ОДКБ сошлись в приграничной войнушке. Что предпримет Москва?

Между Киргизией и Таджикистаном произошло вооруженное столкновение. Причиной вновь стали конфликты на спорных участках границы, где есть территории и отрезки дорог, которые до сих пор являются камнем преткновения. При этом и та, и другая сторона обвиняют друг друга в эскалации боевых действий, способных перетечь в новую приграничную войну.

Естественно, что ни одна из сторон не хочет признавать себя виновной в новом конфликте, поэтому события интерпретируются силовиками и местными СМИ в пользу своих государств. Доподлинно известно, что перестрелка началась в 27 января 18.10 вечера по местному времени недалеко от киргизской погранзаставы в селе Кок-Таш Баткенской области Киргизии, где в прошлые годы происходили стычки между жителями двух стран.

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При этом по сообщению информационных агентств и пресс-службы ГКНБ Киргизии пограничники соседнего Таджикистана в селениях Торт-Кочо и Уч-Добо активно использовали миномёты и гранаты. Но уже к трем часам ночи активная перестрелка на двух пограничных участках прекратилась и отдельные выстрелы были слышны только еще на двух.

Временное прекращение огня было связано в первую очередь с тем, что в непосредственные переговоры вступили глава Согдийской области Таджикистана и официальный представитель президента Киргизии в Баткенской области. Вероятно, что в пятницу 28 января администрации президентов двух стран подготовят площадку для проведения обсуждения ситуации по телефону уже между Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

Так что же было на границе между двумя республиками вечером и ночью 27 и 28 января? По информации пограничной службы Таджикистана поводом для столкновений послужила остановка большой группой киргизов грузовика с песком, принадлежавшего таджику, на мосту недалеко от села Ходжаи-Аъло и направлявшегося в другое таджикское село Сомониён.

«Для пресечения подобных неправомерных действий граждан Киргизии была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары. Но киргизская сторона не прибыла на встречу, вместо этого примерно в 18.10 со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции, по периметру вышеуказанного моста (275 метров) открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана», — указывается в заявлении погранвойск ГКНБ РТ.

После этого интенсивность огня со стороны киргизских пограничников только возросла, в результате чего появились и первые жертвы среди местного населения. Так, первым погибшим стал житель села Ходжаи Аъло, в дом которого попал снаряд, прилетевший со стороны Киргизии. В последующем еще пятеро жителей этого населенного пункта были госпитализированы с огнестрельными и осколочными ранениями.

В последующем уже на исходе 27 января таджикские власти сообщили уже о 17 раненных, в основном среди военных. В свою очередь киргизские журналисты рассказали о трех гражданах, пострадавших в результате обстрелов. Общее количество пострадавших будет уточняться и вероятно возрастёт.

Как и следовало ожидать, киргизская сторона обвиняет в эскалации конфликта таджикских пограничников. Об этом заявил руководитель погранслужбы ГКНБ Уларбек Шаршеев, отметивший, что военнослужащие РТ несмотря на предложения о прекращении огня никак не отреагировали, а только стали наращивать свои силы, подогнав к рубежам бронетехнику и армейские части.

«По состоянию на 23.00 таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих. Перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. Таджикские военнослужащие обстреляли из миномёта место дислокации военнослужащих Внутренних войск КР, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана», — сообщили в ведомстве.

Естественно, что повторение пограничной войны входит в прямое противоречие с принципами, заложенными в соглашение о создании ОДКБ, поэтому сразу же последовала резкая реакция со стороны руководства данного оборонительного блока. Так, генсек ОДКБ Станислав Зась призвал власти и военных двух стран к немедленному прекращению огня на границе.

«Вызывает серьёзную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооружённое противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путём. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств – членов ОДКБ найдёт взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос», – заявил генеральный секретарь ОДКБ.

Подобная эскалация, создает дополнительное напряжение в регионе и вызывает множество вопросов, требующих вмешательства Москвы в качестве суперарбитра и гаранта безопасности во всей Центральной Азии. Очевидно, что причиной проблем является медленная делимитация и демаркация границ между двумя республиками, которая порой вообще застопоривается по разным второстепенным бюрократическим причинам.

Создается впечатление, что сторонам выгодно затягивать данный процесс, так как идет торг по отдельным участкам земли, перевалам и водоёмам, которые в ситуации перенаселенности в сельской местности имеют особую ценность. Очевидно, что конфликт возник вовсе не из-за грузовика с песком, а то, что мост и соседний гидроузел считают своими как Бишкек, так и Душанбе. На резкость реакции сторон повлияла и засуха, снизившая уровень воды в водохранилищах, в результате чего влаги может не хватить для всех в Ферганской долине в предстоящий посевной сезон.

Поэтому и не работают механизмы быстрого реагирования, обговорённые ранее, когда в случае спорных или конфликтных ситуаций в переговоры немедленно вступают губернаторы таджикских областей и представители президента Киргизии. Невооруженным гладом видно, что власти двух республик решили вновь побряцать оружием, чтобы упрочить свои позиции перед новыми переговорами о делимитации и о принадлежности еще советских гидросооружений.

Мы писали и ранее, что в трудные экономические моменты правящим элитам даже выгодно иногда устраивать подобные «заварушки» на границах, чтобы в очередной раз демонизировать образ соседа, делая из него внешнего врага и мобилизируя вокруг себя местное население. Тем более, что после уничтожения советской обрабатывающей промышленности и колхозов единственное место работы – это мелкотоварное сельское хозяйство нищающих фермеров с огромными семьями, борющихся за каждый клочок земли.

Социально-экономическая деградация вызывает и культурный регресс наряду с ростом националистических настроений среди молодёжи, воспитанной за 30 лет на идеях этнического превосходства.

Подобные стычки в итоге могут привести к реальной крупномасштабной резне и к тому, что позиции Турции в Киргизии только усилятся. Тем более, что в небе уже были замечены «подаренные» турецкими братушками Бишкеку байрактары, которые прошли первую обкатку в боевых действиях.

Москве необходимо через разные каналы немедленно заставить Бишкек и Душанбе вновь сесть за стол переговоров с целью активизации процесса демаркации и создания нового механизма предотвращения приграничных конфликтов. При этом экономические вопросы развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС должны быть выдвинуты на первый план. Ведь надо заново обсуждать новые водно-энергетические проекты и системы, связывающие эти страны как в советское время. Важный пример может подать и Узбекистан, проводящий свою индустриализацию. Только такими методами можно положить конец бесконечным спорам и кровопролитным стычкам на границе двух стран.