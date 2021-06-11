Союзники России по ЕАЭС предательски молчат о происходящем на Украине

11.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

На надгробиях уничтоженных украинскими националистами памятников советским солдатам написаны не только русские фамилии – там масса представителей Белоруссии, Армении, Казахстана и других выходцев из бывших советских республик. Однако нынешние союзники России по ЕАЭС предпочитают воздерживаться от критики правящего режима в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший вице-спикер МИД РФ Михаил Демурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда во Львове оскверняют воинское кладбище, протестует исключительно Россия. А ведь там на плитах есть и белорусские, и казахские, и киргизские, и узбекские, азербайджанские, армянские имена. Так что протестовать должны и эти страны», – сказал Демурин.

По его мнению, Москва должна добиться реакции на действия Киева союзников по ЕАЭС.

«Организовать их на это должны мы, Россия», – сказал Демурин.