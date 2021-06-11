11.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Армения, Белоруссия, Вандализм, Дзен, ЕАЭС, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Союзники России по ЕАЭС предательски молчат о происходящем на Украине

Новости УкраиныНа надгробиях уничтоженных украинскими националистами памятников советским солдатам написаны не только русские фамилии –...

На надгробиях уничтоженных украинскими националистами памятников советским солдатам написаны не только русские фамилии – там масса представителей Белоруссии, Армении, Казахстана и других выходцев из бывших советских республик. Однако нынешние союзники России по ЕАЭС предпочитают воздерживаться от критики правящего режима в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший вице-спикер МИД РФ Михаил Демурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда во Львове оскверняют воинское кладбище, протестует исключительно Россия. А ведь там на плитах есть и белорусские, и казахские, и киргизские, и узбекские, азербайджанские, армянские имена. Так что протестовать должны и эти страны», – сказал Демурин.

По его мнению, Москва должна добиться реакции на действия Киева союзников по ЕАЭС.

«Организовать их на это должны мы, Россия», – сказал Демурин.


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