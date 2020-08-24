Союзному государству готовят троянского коня

24.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Европа планирует протолкнуть в правовое поле Белоруссии созданный белорусскими прозападными оппозиционерами Координационный совет, который, превратившись в политическую силу, сможет влиять на Союзное государство, чтобы начать расшатывать ситуацию, в том числе, в России.

Об этом по видеосвязи из Берлина в эфире телеканала «Россия 1» заявил проживающий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы смотрим на Белоруссию как на отдельно взятую проблему, в то время как, глядя из Европы это рассматривается как некий определённый узел. Белоруссия не рассматривается как частная проблема, в которой есть несколько неизвестных или известных, которые необходимо решить.

Белоруссия рассматривается как некий полигон, на котором не просто опробуется, а уже полным ходом идёт испытание того, что хотели бы увидеть в России. Для этого запущены все механизмы, которые идут, но мы говорим о них очень редко», – заявил эксперт.

«Самый главный вопрос, который сейчас рассматривался, это «координационный совет» и вопрос, стоит ли Лукашенко вступать с ними в какие-то переговоры и как вообще к этому относиться. Конечно, никаких переговоров быть не должно, поскольку нелегитимны, но чего же хотела бы Европа и к чему они стремятся, принуждая Лукашенко к этим переговорам?

Они хотят втянуть Лукашенко в тот процесс, при котором этот совет или эти оппозиционные силы, во-первых, получат определённую легитимность, и соответственно с этим смогут каким-то образом функционировать уже в правовом поле Белоруссии.

Кроме этого, они включат этот координационный совет другие какие-то протестные силы, которые затем во всё это войдут как некий орган, с которым потом должна будет считаться и Россия. И может быть, приведут это, к чему они хотели бы – то есть, к изменению каких-то правовых основ, в которых этот «совет» или эта оппозиционная сила сможет оказывать своё влияние, в том числе и на Союзное государство. И тогда, используя это как троянского коня, начинать расшатывать ситуацию в России в том числе», – добавил Сосновский.

Напомним, что нелегитимный Координационный совет был создан 18 августа по призыву бежавшей в Литву бывшей кандидатки в президенты Светланой Тихановской, в состав которого вошли в основном белорусские националисты. В частности владелец минского магазина одежды с националистической символикой Symbal.by известный русофобскими выходками Павел Белоус, активная участница всех митингов против интеграции России и Белоруссии Ольга Ковалькова, поборник идеи перевода белорусского языка на латиницу Павел Латушко, а также русофобствующая писательница Светлана Алексиевич.