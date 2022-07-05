Союзные войска «на плечах» бегущих ВСУшников начали бои за Северск

Новости Украины

Не успели утихнуть бои в Лисичанске, что позволило взять под контроль всю территорию ЛНР, как российские военные и союзные им подразделения ЛНР и ДНР начали освобождение Северска в Донецкой народной республике.

Об этом в эфире интернет-канала «Клуб «Улицы Правды» заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Казакова, союзные войска продвигаются «на плечах» бегущих ВСУшников.

«С учетом того, что сегодня уже, еще раз напоминаю, что республика освобождена вчера, 3 июля, а сегодня, 4-го, уже идут бои в Северске на территории ДНР. Такая скорость, причем утром объявили Лисичанск, вечером взяли Белогоровку. На следующий день уже следующий город на западном направлении, Северск. Такая скорость перемещения нашей армии говорит только об одном – что мы идем вперед на плечах бегущего врага. Он не успевает остановиться, окопаться, укрепиться и дать нам отпор. Мы не даем ему времени. Город, конечно, нас задерживает, но бои уже идут в Северске. Это важно, потому что есть у нас зануд: «Вот, если мы два месяца брали Мариуполь, у нас в одном ДНР десять городов, десять на два – это двадцать месяцев». Все время объясняю, что все ресурсы на войне носят динамическую природу. Как правило, их становится меньше – будь то техника, живая сила, деньги. Все ресурсы на войне динамические и при этом они убывают… Учитывая все это, по данным украинских источников, та сторона обозначает следующую линию противостояния как раз от Северска до Артемовска и Зайцево дальше. А по данным нашей разведки, ни Северск, ни Артемовск по-настоящему укрепрайонами не являются. В большей степени укреплен Артемовск, Северск нет. То есть можно сделать вывод, что это, скорее, точки сборки для бегущих с фронта укровоенных, чем те места, где они готовы дать нам бой по новой. С большой долей вероятности эти населенные пункты – Северск быстрее, а Артемовск, Бахмут – дольше, будут взяты достаточно быстро», – заявил Казаков.