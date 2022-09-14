Союзные войска наступают в Донбассе. На остальных фронтах идут позиционные бои

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Новости Украины

Продвижение украинских формирований после успешного прорыва фронта в Харьковской области на глубину нескольких десятков километров остановилось.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют сводки, опубликованные профильными военно-аналитическими источниками.

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«1. Под Давыдовым Бродом и в районе Посад-Покровского без изменений. Фронт стабильный. 2. На Осколе фронт также стабилизировался. Стороны готовятся к предстоящим боям. 3. Ямполь и Красный Лиман уверенно удерживаются. Святогорск фактически в оспариваемой зоне. 4. По Белогоровке сообщают, что противник ее вчера так и не смог занять, хотя и продвинулся в ее направлении. 5. На донецком направлении без существенных изменений. 6. На артемовском направлении ЧВК продолжают развивать успех после взятия Кодемы», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

При этом комментирующий ход боевых действий советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что в Донбассе союзные силы проводят наступательные действия.

«Напоминаю, что из 1390 км фронта это единственное место — участок в 20 километров — где они пытаются наступать», – сказал Арестович в эфире беглого либерала Марка Фейгина.

При этом украинское экспертное сообщество публично заявляет, что планы наступления ВСУ на Донбасс сегодня неосуществимы.

«На Донецком направлении наименьшие перспективы осуществления наступления. Там линия обороны, которая строилась 8 лет. Мы не сдвинулись с этой линии и прорывать ее будет очень тяжело. Донецк – это огромнейшая агломерация. Вот если его окружить и взять в осаду – да, но для этого надо обойти Донецк, а он огромный», – говорит отставной полковник ВСУ Олег Жданов, проходивший службу в Главном оперативном управлении Генштаба ВСУ.

Впрочем, военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» предупреждает, что эта информация может быть сознательным вбросом.

«Мы со своей стороны хотим напомнить про сказку о мальчике, который кричал «Волки!». Мы сами написали про то, что наступление на Херсон закончилось, за пару дней до того, как в командовании ВСУ решили его все-таки начать. На Украине достаточно грамотно подошли к вопросам информационного обеспечения боевых действий. С помощью Арестовича, карманных экспертов, think-tank’ов и зарубежной прессы создается противоречивая и зачастую ложная информационная среда, на которую ведутся обозреватели. Пока очевидные факты концентрации украинских войск на нескольких операционных направлениях свидетельствуют о том, что от наступления на Донбасс никто в Киеве отказываться не собирается. А вот информационно создается некая дымовая завеса, призванная ввести противника – то есть нас — в заблуждение», – считает «Рыбарь».