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Новости Украины

Украинские формирования считали, что освобожденный союзными силами поселок Пески окажется неприступным укрепрайоном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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Он напомнил, что с 2014 года Пески фигурировали практически во всех сводках, в которых говорилось об артиллерийских ударах по ДНР.

«Сам поселок был важным укрепрайоном в пригороде Донецка. В нем и его окрестностях располагались позиции артиллерии, которая вела огонь не только по Донецку, но и по Ясниноватой, Горловке и другим городам и населенным пунктам республики. Также он был плацдармом, откуда можно было начать наступление на Донецк. Украинские вооруженные формирования хорошо укрепили этот поселок, надеясь, что он окажется неприступным. Но наше командование грамотно поймало момент, когда из района Песок украинское командование отвело мощные артиллерийские силы на юг страны, где они планировали наступление. Без артподдержки они не смогли отразить атаку союзных сил», – сказал аналитик «Известиям».

Пор его словам, теперь группировка союзных сил в Песках угрожает украинским формированиям в Авдеевке.

«Теперь ее главная задача — охватить Авдеевку с севера и с юга и перерезать ей шоссе, по которому идет снабжение. Пески — это вбитый в оборону украинских сил клин южнее Авдеевки. Отсюда можно развивать атаки по направлению к этому важному в стратегическом плане городу», – резюмировал Леонков.