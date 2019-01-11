«Союзом» – к Луне! Как тебе такое, Илон Маск?

11.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

10 января ТАСС был уполномочен заявить: Национальное космическое агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) официально обратилось в «Роскосмос» с просьбой разработать версию космического корабля «Союз» для полётов на Луну.

Как сообщил в интервью федеральному телеканалу «Россия-24» генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, «американцы просят разработать версию «Союза», способную достичь Луны и обратно, с тем, чтобы создать вторую резервную транспортную систему».

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Рогозин также заметил, что NASA настаивает, чтобы Россия и дальше продолжала доставлять американских астронавтов на МКС кораблями «Союз».

Таким образом, протоколы о намерениях, подписанные в 2017 году между «Роскосмосом» и NASA, свидетельствующие о лунных амбициях двух стран, похоже, начинают обретать реальные очертания, несмотря на резкое похолодание в политике.

Почему «Союз», почему не Илон Маск?

Ответ кроется в истории создания и опыте эксплуатации космических кораблей «Союз». Создавались они более 50 лет назад специально под лунную программу СССР, но после победы американцев в лунной гонке, «Союзы» стали использоваться в программе орбитальных полётов, достигнув совершенства в простоте, надёжности и технологичности.

В настоящее время на стадии разработок находятся перспективные многоцелевые пилотируемые космические корабли «Федерация» (Россия), Orion, Dragon V2 и CST-100 (США), предназначенные как для орбитальных полётов, так и для полётов к Луне и даже Марсу (Orion). В отличие от «Федерации», новые американские корабли уже перешли к лётным испытаниям на околоземной орбите.

Космический корабль Orion

Однако испытания и доводка техники до ума – дело долгое и рискованное. Никто не даст гарантии, что новые корабли окажутся такими же безопасными, как старый добрый «Союз».

Модификация «Союзов» для полётов к Луне может стать палочкой-выручалочкой для «Роскосмоса» и всей космической программы России. Пока что США вырвались вперёд и в программе разработок перспективных кораблей, и в инициативе основания форпоста в глубоком космосе – окололунной платформы Deep Space Gateway (DSG). Во всяком случае, «Роскосмос» присоединился к сотрудничеству с NASA в рамках её новой лунной программы.

Проект окололунной постоянной орбитальной платформы Deep Space Gateway

Концепция DSG мало чем отличается от МКС: те же жилые модули, солнечные батареи, радиаторы и т. п. Единственное отличие – экспедиции будут посещать её время от времени.

Американцы планируют начать реализацию DSG уже в 2022 году и остро нуждаются в «Плане Б», если что-то пойдёт не так.

Постоянные сбои и отсрочки в процессе разработки корабля «Федерация», идущего на замену «Союзу», скорее всего, заставили «Роскосмос» ещё раз проанализировать ранние предложения специалистов – адаптировать старые проверенные корабли для полётов к Луне. Результаты исследований показывают, что уже сегодня у российских ракетчиков есть все шансы не просто послать «Союз» на облёт Луны, но и доставить корабль на окололунную орбиту.

Для этого «Союзу» понадобится дополнительный ускоритель. Им может стать уже существующий разгонный блок ДМ-03, который в настоящее время используется для вывода спутников на высокие околоземные орбиты.

Разгонный блок ДМ

Эти разгонные блоки можно выводить в космос отдельно, при помощи носителей «Протон» с Байконура, либо новым носителем «Ангара-5» с космодрома «Восточный». На низкой околоземной орбите «Союз» стыкуется с разгонным блоком, который и доставит его к Луне.

Ещё в «святые девяностые» первый разработчик «Союзов» – РКК «Энергия» – по собственной инициативе планировал строить трёхместные корабли, экипажи которых могли бы облететь Луну на высоте 90 км. Специалисты утверждают, что если бы правительство согласилось и вовремя выделило им деньги, первые российские космонавты могли бы исследовать наш естественный спутник в непосредственной близости уже в 2010 году.

Ставка, однако, была сделана сначала на «Клипер», а затем на четырёхместную «Федерацию», специально для запусков с нового космодрома «Восточный».

В РКК «Энергия» не сдавались, искали частных инвесторов, пытались заинтересовать космических туристов, но цена лунного билета в $150 млн отпугивала потенциальных клиентов.

Проект доработанного КК “Союз” с туристическим лунным модулем

На «Федерацию» уже потрачено свыше 25 млрд рублей и десять лет, но она до сих пор не летает, хотя полным ходом идёт подготовка экипажей. Если дело и дальше пойдёт в том же духе, то репутации «Роскосмоса» и страны в целом будет нанесён тяжёлый урон, а российские космонавты в рамках программы сотрудничества DSG отправятся к Луне на американских кораблях.

Объявлено, что первый полёт «Федерации» должен состояться в 2022 году, однако специалисты считают этот срок излишне амбициозным.

Таким образом, космический корабль «Союз», доработанный для полёта к Луне и обратно, становится «Планом А» для «Роскосмоса». И, возможно, для американцев. Пока NASA предполагает, «Союз» располагает.