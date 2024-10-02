Создадим новый союз журналистов БРИКС, без прогнивших западных – Малькевич

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На предстоящем саммите БРИКС в Казани стоит обсудить создание журналистского объединения стран-членов организации с целью защиты их прав, прежде всего – на профессию.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при общественной палате РФ, завкафедрой социальных коммуникаций Азовского госуниверситета, журналист Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продуктивная история, но она требует серьёзных усилий… не только по линии Союза журналистов России, но и государственной поддержки и по линии МИДа, и по линии Россотрудничества – это создание формальных и неформальных горизонтальных связей с коллегами из стран так называемого Глобального Юга. Давайте посмотрим на карту: у нас там 2/3 земного шара – это нормальные государства, в которых можно размышлять, можно высказывать свои мысли, и у нас там десятки тысяч коллег, думающих и неравнодушных. Если мы видим, что Всемирная федерация журналистики давно обанкротилась интеллектуально, морально, этически, значит нужно создавать свою, другую. Мы ведь развиваем БРИКС, у нас есть ШОС, и мы в октябре проводим саммит БРИКС в Казани. Мы видим, что целый ряд государств хотят туда вступить. Так давайте начнём с малого: создадим на платформе БРИКС какую-то Федерацию журналистики и начнём работать», – подчеркнул он.

По словам эксперта, запрос на альтернативное журналистское объединение существует среди зарубежных СМИ, которым точно также блокируют каналы на YouTube, стоит им задаться неудобными вопросами.

«Мне кажется, что до сих пор остались у нас деятели, которые считают, что надо потерпеть еще полгодика-годик, и потом обратно пустят в некий Париж. Значит, надо расставаться с этими мечтателями и выстраивать работающие и рабочие схемы», – заключил Малькевич.