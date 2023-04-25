Создается пул переговорщиков, желающих заморозить украинский конфликт – Соскин

Анатолий Лапин.  
25.04.2023 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В мире складывается коалиция переговорщиков по украинскому кризису, которые состоят из стран, желающих завершить конфликт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В мире складывается коалиция переговорщиков по украинскому кризису, которые состоят из стран, желающих завершить...

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По мнению Соскина, Европа понимает, что страдает от противостояния сильнее всего, поэтому ей нужна заморозка.

«Мы видим, что линия выстраивается все более жесткая по принуждению Украины к миру. Это четко видно. Италия сейчас уже в полный рост практически к этому подключается через слова министра обороны Италии. И Франция, Макрон фактически эту линию проводит. При этом «Цезари» дает, еще какие-то колесные танки и так далее, но линия проводится на то, что есть договоренность с Си Цзиньпином о том, что создается соответствующий план.

Последнее сообщение – президент Бразилии приехал в Португалию, более обтекаемо сказал, что нужен круг переговорщиков… Фактически создается система, очень жесткая, по тому, чтобы Украины, и министр обороны Италии это сказал, должен прекратиться огонь. Это очень символично», – сказал эксперт.

«Речь идет о том, чтобы прекратился огонь, заморозить конфликт и потом начать разговаривать. А там будет видно. То есть убрать эту горячую фазу. Европа понимает, что это огнедышащая лава из вулкана войны, она в любой момент может перекинуться на их территорию. Они это понимают, поэтому заинтересованы в том, чтобы это все тихо заморозилось, а дальше видно будет», – заявил Соскин.

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