«Создаём стачкомы!» – налоговая достала украинских фермеров, они выходят на забастовку

24.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские фермеры объявляют предупредительную забастовку 16 марта в 9-00. Причина – давление налоговой на агроотрасль, в частности на средние и мелкие фермерские хозяйства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители отраслевых ассоциаций, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Например, введение лицензирования на хранения топлива для собственных нужд привело к тому, что фермеры не могут хранить у себя необходимое им топливо и вынуждены платить штрафы, сумма которых достигает 500 тыс. грн.

«Мы требуем отменить лицензирование хранения топлива для собственных нужд, заменить это лицензирование простым декларированием, в десять раз уменьшить штрафы за хранение этого топлива», – заявил председатель Всеукраинского Конгресса Фермеров Иван Слободяник.

Кроме того, фермеры требуют продлить мораторий на проверки от госорганов до конца карантина и вернуть спецрежим НДС для агропроизводителей.

«Мы даем срок до 16 марта. 16 марта мы выйдем на предупредительную забастовку. В областях мы призываем выходить к зданиям ОГА, а в Киеве – своя акция. Сегодня начинаем создавать стачкомы и приглашаем к этому все остальные аграрные ассоциации, кого касается беда с налоговыми проверками и штрафами. Призываем присоединиться всех фермеров», – сказал Иван Слободяник.

По его словам, налоговой понравилось штрафовать фермеров за хранение топлива.

«Мы предоставляли запрос в налоговую о том, что происходит сейчас с проверками по топливу. Ответ шокировал – налоговая перевыполнила план проверок втрое. То есть, обычно государственные органы проверяют 5% субъектов, но среди тех, кто получил лицензии на горючее, проверили уже 15%. О штрафах нам не ответили, но представить это трудно, потому что во время проверок налоговики давят на фермеров и создают стрессовые ситуации, когда руководитель ферм-хозяйства подписывает все протоколы, которые показывают», – возмущен аграрий.

«Мы в последнее время убеждали фермеров области, нужно выходить из тени, работать в белую, платить налоги. Убеждали их в том, что существуют программы поддержки государства. Фермеры становились легальными, переходили в законную плоскость. И теперь они вынуждены получать эти лицензии, а значит – проверки и штрафы. Потому что у тебя неправильная бочка, не так закопана или на колесах» – сказал представитель Конгресса Фермеров Полтавщины Григорий Шамрицький.