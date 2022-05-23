«Создал карму на 10 жизней вперед»: Гребенщиков перечислил Украине 12 миллионов

Новости Украины

Популярный в конце прошлого века рок-музыкант Борис Гребенщиков перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине.

Об этом он заявил в интервью израильскому Девятому каналу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие худо-бедно собрало 12 миллионов евро. Эта сумма тоже пошла на помощь Украине. Одно государство в центре Европы варварски напало на другое, а весь мир, по его словам, «молчит и нервно курит в сторонке. Мне это кажется непристойным», – сказал Гребенщиков.

Его слова возмутили молдавского журналиста Николая Костыркина.

«Старый мудак! Ни разу не выступал на Донбассе за эти 8 лет. Ни копейки не дал освобожденному Мариуполю. Эти деньги заработаны на народной любви к его творчеству, а теперь их на подлёте распилят современные нацисты», – написал Костыркин в своем ТГ-канале.

В том же интервью Гребенщиков заявил, что российские деятели культуры, которые поддерживают СВО на Украине, «торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям». На эти слова отреагировала певица Анна Осипова, известная как Юта.

«Старик, у меня для тебя плохие новости. Мы делаем это бесплатно)))))) ПО ЛЮБ-ВИ», – написала она.

На прошлой неделе российские знаменитости, которые покинули страну после начала СВО, собрались в Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру. Журналист «Известий» попытался пообщаться с селебрити и выяснить, собираются ли они возвращаться в Россию. Гребенщиков, как и прочие знаменитости, отреагировал на вопрос корреспондента очень агрессивно.

«Что-то включилось – и “подлинное” поперло. Из-под “буддизма” показалось настоящее лицо просветленного гражданина. Почему такая ненависть? Вопреки официальным декларациям demshiza, что “Путин проиграл”, “впереди Нюрнберг” etc., подсознательно demshiza чувствует своим скромным коллективным разумом, что дела их совсем не так хороши. Что они – добровольно, не будучи даже в опасности, – бросили все свои уже не политические, но просто рабочие и домашние планы и обстоятельства в России и сбежали неизвестно куда. Прыгнули из окна в пустоту. А теперь нужно, от всего отказавшись, жить в эмиграции, пусть и благополучной, но безнадежно второсортной, сделавшись там почти никем. А если Путин не проиграл? А если не будет никакого “краха режима”? И что тогда, а? Вот поэтому даже Гребенщиков, любящий изображать безмятежность, лезет в драку от злобы», – прокомментировал сюжет публицист Дмитрий Ольшанский.