27.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Запад недоволен провалом президентской партии «Слуга народа» на местных выборах, которые состоялись 25 октября.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, президенту Владимиру Зеленскому нужно определиться с вектором своего движения, иначе дела его будут плохи.

«Я читал реакцию в американских и европейских газетах на выборы эти, и они все критически оценивают деятельность партии Зеленского. То есть они, может быть, даже преувеличивают эту критичность, они недовольны и что тут удивляться. Они рассчитывали на то, что те, кого они опекают, смогут обеспечить более-менее пристойный уровень жизни для людей и решат их хотя бы частично, эти проблемы.

Ничего этого нет, поэтому они начинают беспокоиться. Смотрите, вот, в Николаеве там контроль над местными советами может получить «Оппозиционная платформа – За жизнь», а там президент хочет устроить военные базы и туда пригласить британский флот или американский. А как это, если местная власть скажет «Нет»?

Они сильно забеспокоились – им такой Зеленский, который проигрывает выборы в Николаеве, не нужен. Так что, я думаю, что сейчас начинается новая жизнь и она не имеет очень хороших перспектив для Зеленского, ему нужно как-то определять свой вектор движения, иначе плохо», – заявил Погребинский.