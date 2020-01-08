08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Пропаганда, СМИ, Украина
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Создание пропагандистского канала оборачивается информационной диверсией против Украины

Под громкие споры о целесообразности готовящегося к запуску пропагандистского канала для жителей ЛДНР в Киеве спокойно наблюдают, как блокируется спутниковое вещание украинского телевидения, которое потребитель заменяет российским продуктом.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Петр Олещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лично я вижу другую проблему, это то, что, например, сейчас у нас блокируют трансляцию украинских каналов через спутник на бесплатной основе. Это большая угроза и проблема, потому что сейчас те люди, у которых, например, нет возможности смотреть по другому телевидению, кроме как через спутник, говорят: окей, мы будем смотреть российские каналы.

Это большая проблема, и она в том числе касается территории ОРДЛО. Потому что для них многих точно спутник – был единственной возможностью смотреть украинские каналы. Как по мне, это наивысшая форма информационной диверсии, то, что мы сейчас бездумно идём на это блокирование», – заявил Олещук.

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