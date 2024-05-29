Созданное украинским Министерством обороны приложение «Резерв+» не даёт его пользователям ровным счётом ничего, кроме сообщения своих данных ТЦК.

Об этом в интервью украинскому нацисту, экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсунь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приложение «Резерв+» создали, чтобы дать возможность многим людям не ходить в ТЦК, а лёжа на диване подать свои данные, и не бояться, что тебя отправят на медкомиссию, а оттуда сразу на фронт. Но прикол в том, что ты долго мучился, скачивал приложение, регистрировался, вводил данные, обновил их. А что это подтверждает? Например, на блок-посте тебя спросят, или ТЦК на улице – что ты, будешь тыкать им телефон? Кстати, Госпогранслужба уже сказала, что они не принимают «Резерв+» вообще.

Минобороны заявили, что они ориентировочно через месяц допишут функционал, и после успешного обновления данных пользователю дадут QR-код, который можно будет предъявлять. Но на сегодня никакого такого документа нет, вообще ничего», – отметил Корсунь.