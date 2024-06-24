Созданный власовцем Пономаревым «съезд» готовит оправдание для террористки Треповой

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«Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация) отправил на доработку «закон» о народных маршалах, предложенный вожаком этой сходки экстремистом Ильей Пономаревым. Речь шла о создании террористической сети, которая должна заниматься похищением в России людей, признанных «съездом» виновными, а также вымогательством в Европе за определенный процент у «обслуживающих режим» бизнесменов.

Об этом шла речь на шестой сессии «съезда» в Варшаве, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«В этой ситуации мы даем возможность нашим партизанам быть этими самыми маршалами. Они партизаны и говорят: мы с негодяями справимся. Найдем конкретного губернатора, которого обвинили, и приведем его в руки правосудия», – рассуждал Пономарев.

Маршалам предлагалось дать право применять силу, спецсредства и оружие. Находить экстремистов Пономарев хочет там же, где он уже вербует наемников для ВСУ.

Он проговорился, что речь идет о банальном терроризме, когда, расхваливая «закон», вспомнил о Дарье Треповой, устроившей в 2023 году взрыв в петербургском кафе и убившей военкора Владлена Татарского.

«После победы, когда встанет вопрос про Дашу Трепову, принятие этого закона позволяет сказать: она была маршалом и действовала в соответствии с соответствующим законом», – сказал Пономарев.

Большинство «депутатов» не решилось поддержать такое решение. Голоса разделились: 12 «за», 12 «против» и 13 воздержалось. Но эмигранты создали рабочую группу, чтобы улучшить «закон». Пономарев настаивает, что он должен быть принят как можно скорее.